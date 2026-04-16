Под звуки вечной музыки: красная дорожка музыкальной премии BraVo
Традиционная, уже восьмая церемония, прошла в величественном Большом театре, где шоу-бизнес подтягивает осанку, потому что главными героями вечера становятся представители классического искусства.
Апрельские ливни в столице никого не остановили. Выбрав самые красивые наряды и вооружившись зонтами звезды классической музыки и шоу-бизнеса устремились на церемонию награждения VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая традиционно прошла на исторической сцене Большого театра.
В этот вечер музы были в особенном настроении, мужчины облачились в смокинги, а дамы соревновались в оригинальности вечерних нарядов и украшений. Пятерку за самое необычное украшение забрала, конечно, же Лариса Долина. На ее шее красовалось золотое колье, которое венчал ключик. Журналисты тут же бросились разгадывать смыслы — то ли сердце заперла на ключ, то ли после последних жизненных испытаний нашла дверку в чулане Папы Карло и открыла для себя новый дивный и счастливый мир.
Стойкость показала и Юлия Ковальчук. Она явно была готова к вопросам журналистов. Танец своего супруга Алексея Чумакова с поклонницей певица назвала сексуальным и напомнила, что горячие танцы ему свойственны всегда.
Долго искавший любовь Алесей Воробьев не перестает восхищаться своей супругой Аидой Гарифуллиной. «Разговаривайте со звездой!» — деликатно удалился певец с красной дорожки. Вот, как нужно подчеркивать триумф жены, которая получила награду в номинации «Мировая звезда»!
А вот недавно вышедшая замуж Севиль появилась на церемонии без супруга. Певица заявила, что предпочитает личную жизнь оставлять за кадром. Главное, что она любит и любима.
Сменившая прическу Алсу легкой походкой влетела на дорожку премии BraVo. На днях певица отметила, что близкий знакомый не узнал ее на улице и прошел мимо. Но светских журналистов не проведешь! Узнают в любом амплуа.
Бессменные ведущие премии BraVo Вячеслав Макаров и Елена Север. Этот слаженный дуэт давно стал символом элегантности и сохранения любви к классической музыке.
Похоже, что на ключ, Лариса Александровна, все же заперла свое сердце. Певица призналась, что после трех браков больше не хочет замуж. «Я сама себе принадлежу и мне очень хорошо одной!» — подчеркнула Долина.
Для всех одинокая Юлия Барановская появилась на дорожке со своим старшим сыном Артемом. Лучшего сопровождения и не придумаешь!
Жасмин скромно держалась на мероприятии, а ведь ей есть чем гордиться. Певица не смогла остаться в стороне и активно помогает пострадавшим от паводка жителям Дагестана.
Когда влюбленный мужчина выходит на дорожку со своей богиней, то спина его распрямляется, выражая гордость за свой выбор. «С каждым годом все больше нужно немножко множко тебя», — признался однажды Мот своей супруге Марии Мельниковой. И явно не изменяет этому правилу.
Главную тайну строгой Настасьи Самбурской недавно раскрыл блогер Илья Сатир: «Это добрейший, теплый человек!» Мы тоже где-то глубоко, очень глубоко поверим ему. А пока волнуемся при появлении Настасьи.
