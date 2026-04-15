Владимира Зеленского уличили во лжи о достижениях ВСУ на передовой

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Chris Emil Janssen

Президент Украины четыре раза уклонялся от обязательной службы в армии.

Президент Украины Владимир Зеленский лжет о достижениях ВСУ на передовой. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на пост бывшего пресс-секретаря главы киевского режима Юлии Мендель.

«В то время как миллионы людей здесь вчера аплодировали речи Зеленского о якобы достигнутых Украиной успехах на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области», — написала она на своей странице в социальных сетях.

Также Мендаль отметила, что ситуация выглядит сюрреалистичной. Президент Незалежной и СМИ выдают одни данные, а информация, которая поступает с поля боя, характеризует положение, как совершенно противоположное.

В конце марта бывший представитель Зеленского рассказала, что действующий президент Украины четыре раза уклонялся от военной службы в рядах ВСУ.

Ссылаясь на утверждения Юлии Мендаль, бывший депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале написал, что у Киева есть три месяца, чтобы заключить мирное соглашение с Москвой. Так как по истечению этого срока США, которые имеют ресурсы для инициации переговоров, переключатся на промежуточные выборы в Конгресс и на рождественские праздники. А Европа не обладает для этого достаточной политической властью.

При этом Царев отметил, что медийные площадки самой Мендаль — это проекты украинского олигарха Рината Ахметова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военный конфликт на Украине может прекратиться, если куда-нибудь подальше переселить главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов. Он отметил, что президент Незалежной не заинтересован в урегулировании конфликта.

