Передумал: Трамп объявил Ормузский пролив открытым для всех судов

Фото: www.globallookpress.com/Salwan Georges - Pool via CNP

Президент США заявил, что американский флот обеспечивает свободу судоходства.

Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Ормузский пролив, который фактически был заблокирован с конца февраля 2026 года — с самого начала военной операции США и Израиля против Ирана, — теперь открыт для международного судоходства.

«Я открыл Ормузский пролив для всех», — написал Трамп, подчеркнув, что США взяли под контроль эту стратегическую артерию.

«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них, а также — и для мира», — написал Трамп.

По словам американского лидера, Китай согласился не поставлять оружие Ирану.

«Президент Си даст мне большое, крепкое объятие, когда я приеду туда через несколько недель», — неожиданно добавил он.

Ранее, 12 апреля, Трамп объявил о введении полной морской блокады иранских портов, приказав ВМС США останавливать и досматривать любые суда, следующие в Иран или из него. Однако всего через несколько дней риторика кардинально сменилась.

Американский лидер также подчеркнул, что США начинают «процесс расчистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многих других». По его словам, вооруженный конфликт с Ираном «близок к завершению».

Между тем ситуация в проливе остается крайне противоречивой. Ранее иранские супертанкеры, несмотря на угрозы Вашингтона, проходили через пролив с включенными транспондерами.

