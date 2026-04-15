С самой высокой в Европе метеостанции «Сулак-Высокогорная» подан сигнал бедствия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На помощь людям вылетел самолет МЧС.

Сигнал бедствия поступил с метеостанции «Сулак-Высокогорная» в Дагестане — самой высокой в России и Европе. Сотрудников завалило снегом, выбраться из заносов они не в силах. Об этом сообщили в МЧС России.

«Эвакуация планировалась с помощью канатно-спускового устройства, но из-за плохих погодных условий, сильного ветра зависнуть вертолету не представилось возможным – эвакуация не удалась», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что воздушное судно приземлилось в Цумадинском районе. Застрявшим метеорологам доставили помпу, рукава, генератор и другой груз. За минувшие сутки выпал рекордный объем снега.

«Сулак-Высокогорная» — высочайшая и наиболее удаленная метеостанция России и Европы. Она размещена в Цумадинском районе Дагестана, на склоне горы Адалла-Шухгельмеэр, у истоков реки Тиндинская (Кила).

Станцию открыли 1 сентября 1930 года. Главная геофизическая обсерватория основала ее для мониторинга гидрометеорологии высокогорья и ледников, питающих Сулак.

Здесь отслеживают метеопараметры — температуру воздуха, давление, влажность, ветер (его направление и силу), облачность, осадки. Еще один показатель, требующий наблюдения, — развитие льда на ледниках Северный, Юго-Западный и Южный.

Замеры идут каждые три часа, данные уходят в Махачкалу по телефону. Климат: умеренно континентальный. Высота дает холод и обильные осадки по сравнению с низинами. Годовой средний показатель температуры — около 0,2 градуса ниже нуля, января — минус девять, июля — плюс десять градусов.

