Умер художник Виктор Кротов, создатель московской школы сюрреализма

В Москве скончался художник Виктор Кротов, основатель московской школы сюрреализма. Информацию о смерти подтвердил его сын Андрей Кротов в беседе с 5-tv.ru.

По имеющимся данным, тело художника обнаружила его знакомая в квартире. Мужчина совершил суицид.

Виктор Кротов родился в 1945 году. Он состоял в Московском горкоме художников-графиков и стал одним из ключевых представителей неофициального искусства. Художник сформировал собственное направление, которое называл «романтическим сюрреализмом», противопоставляя его более жестким и гротескным формам классического сюрреализма XX века.

Его работы представлены в фондах Государственной Третьяковской галереи, а также в музеях и частных коллекциях в разных странах мира. Кротов также объединял вокруг себя художников, развивая авторскую школу и влияние в художественной среде.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы Валери Перрайн от внезапной остановки сердца.

