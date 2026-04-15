Татьяну Тарасову госпитализировали: что известно о состоянии ее здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Федоров

У тренера целый ряд хронических заболеваний.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение одной из московских клиник. В материале 5-tv.ru собрали все, что известно о состоянии здоровья легенды фигурного катания на данный момент.

Экстренная госпитализация: что случилось

Как сообщил 5-tv.ru сын спортсменки Алексей Тарасов, 79-летняя Тарасова попала в больницу несколько дней назад. Причина госпитализации не раскрывается.

Несмотря на серьезность ситуации и пребывание в палате интенсивной терапии, медикам удалось стабилизировать состояние пациентки.

«Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — приводит слова источника агентство.

Хронические проблемы со здоровьем

Последние годы Тарасова испытывает серьезные трудности с передвижением. В ноябре 2025 года в эфире программы на телевидении она откровенно призналась, что практически не ходит и пользуется инвалидным креслом.

«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога. Но она лучше уже, я по дому хожу без ничего, а так я с палочкой», — рассказала тренер в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой на телевизионном шоу.

Проблемы начались много лет назад. В 2013 году Тарасова перенесла сложнейшую операцию на позвоночнике. Она долго восстанавливалась, но вернуть былую подвижность не удалось.

Наставница целой плеяды чемпионов страдает от хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

В разные годы она жаловалась на повышенное давление, приступы мерцательной аритмии и артериальной гипертензии.

В 2024 году Тарасова дважды за месяц вызывала скорую помощь. У нее были проблемы с дыханием. Тогда врачи рекомендовали ей строгую диету.

В октябре 2022 года, когда Тарасова уже попадала в больницу, у нее диагностировали вертебро-базилярную недостаточность — нарушение работы мозга из-за уменьшения кровообращения.

Тогда поклонники опасались инсульта или онкологии. Однако врачи успокоили: повода для паники нет.

Причина завершения спортивной карьеры

Сама Тарасова в молодости была фигуристкой, но вынуждена была завершить карьеру в 19 лет из-за травмы плеча.

Уже через год она приступила к тренерской деятельности, которая принесла ей мировую известность.

К 2004 году ее ученики завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей.

