Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение одной из клиник. Информацию 5-tv.ru подтвердил племянник Татьяны Анатольевны Алексей Тарасов.

По данным собеседника агентства, спортивный деятель попала в больницу несколько дней назад.

Несмотря на серьезность ситуации и пребывание в палате интенсивной терапии, медикам удалось стабилизировать состояние пациентки.

Причина госпитализации не раскрывается.

Татьяна Тарасова является одной из самых титулованных фигур в истории мирового спорта. За свою многолетнюю карьеру она воспитала целую плеяду олимпийских чемпионов. В списке ее наиболее известных учеников значатся такие звездные пары, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, а также Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.

Среди одиночников под ее руководством к золотым медалям Игр приходили Илья Кулик и Алексей Ягудин. Признание заслуг Тарасовой вышло далеко за пределы России: в 2008 году ее имя было официально включено в Зал славы мирового фигурного катания.

Помимо работы с отечественными спортсменами, она успешно консультировала и тренировала ведущих фигуристов из Японии и США, включая Мао Асаду и Эвана Лайсачека.

