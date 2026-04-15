Красная горка 2026: главные запреты и традиции весеннего праздника

Красная горка в этому году отмечается 19 апреля

Смена сезонов и духовное обновление станут главными темами ближайшего воскресенья.

Православные верующие 19 апреля отметят Красную горку. Как уточняет URA.RU, в этот день существует ряд запретов.

Празднование, которое также называют Фоминым воскресеньем или Антипасхой, традиционно приходится на первое воскресенье после Пасхи и символизирует окончательное наступление весны.

В народном календаре этот день неразрывно связан с шумными гуляньями и началом свадебного сезона, так как именно с этого момента церковь возобновляет проведение таинств венчания после долгого перерыва на Великий пост.

Согласно народным поверьям, 19 апреля существует ряд строгих запретов. В частности, категорически не рекомендуется проводить день в одиночестве или сидеть дома, так как это сулит отсутствием семейного счастья в будущем.

Под запретом также находится тяжелый физический труд: нельзя копать землю, заниматься ремонтом или масштабной уборкой, чтобы не «прогневать» пробуждающуюся природу.

Также не следует конфликтовать, сквернословить или желать зла окружающим. Традиции предписывают надевать яркую новую одежду и устраивать обильные застолья с крашеными яйцами желтого и зеленого цветов, куличами и пирогами.

Исторически праздник объединяет в себе христианские и дохристианские корни. Церковное название — Фомино воскресенье — посвящено апостолу Фоме, который уверовал в Воскресение Христа лишь после его личного появления. Народное же название «Красная горка» возникло из-за обычая молодежи собираться на первыми оттаявшими пригорках для танцев и игр.

Важной приметой дня считается погода: ясное солнце обещает жаркое лето и богатый урожай. Для привлечения удачи и здоровья в старину советовали умываться росой на рассвете и обязательно делиться едой с нуждающимися. Считается, что браки, заключенные в этот период, будут особенно крепкими и счастливыми.

