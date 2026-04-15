Признаки микроизмены: как невинный флирт разрушает доверие

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Порой один комментарий под чужим фото может поставить точку в многолетних отношениях.

Опасность микроизмен заключается в мелких актах нелояльности, которые постепенно разрушают эмоциональную близость в паре. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист по отношениям Люси Кавендиш на личном примере столкнулась с этим явлением. Живя с партнером девять лет, она случайно увидела его комментарий под вызывающим снимком коллеги, на котором она ела мороженое.

«Великолепная мороженка, пышечка», — написал мужчина.

Игривый смайл лишь усугубил ситуацию. Хотя физического контакта не было, Люси почувствовала себя преданной. Психолог подчеркивает, что такие действия часто сопровождаются газлайтингом, когда виноватым выставляют того, кто заметил подозрительное поведение.

«Мой партнер не спал с кем-то другим. Но это все равно казалось предательством — и жалило так, будто он на самом деле мне изменил», — делится Кавендиш своим опытом.

Эксперт выделяет несколько тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание. К ним относятся чрезмерная тактильность с посторонними, когда объятия затягиваются, или сохранение активных анкет в приложениях для знакомств.

Красным флагом является и скрытность: если партнер прячет телефон или тайно встречается с «просто знакомыми», это свидетельствует о нарушении границ.

Кавендиш отмечает, что микроизмены часто становятся предвестниками полноценной неверности. В ее случае подозрения подтвердились спустя год, когда выяснилось, что партнер долгое время вел двойную жизнь.

Психолог советует доверять своей интуиции и не позволять убеждать себя в паранойе, если действия второй половины вызывают дискомфорт и чувство незащищенности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.