Меган Маркл предложила принцу Гарри переехать ради работы в Голливуде

Герцогиня Сассекская намерена перевезти семью поближе к эпицентру киноиндустрии из-за логистических сложностей.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл предложила своему супругу принцу Гарри продать их семейное поместье в Монтесито и переехать поближе к Лос-Анджелесу. Об этом сообщает издание Metro.

Основной причиной такого решения стало недовольство Меган длительными поездками: инсайдеры утверждают, что она устала проводить за рулем по четыре часа в день, добираясь до мест съемок и деловых встреч.

Супруга принца считает, что нынешний дом больше подходит для спокойного отдыха, в то время как для успешного ведения бизнеса и заключения выгодных контрактов необходимо находиться в непосредственной близости от Голливуда.

Речь идет о масштабном особняке, выкупленном парой в 2020 году, который включает в себя девять спален, 16 ванных комнат, собственную библиотеку, бассейн и сауну.

Несмотря на роскошные условия, Меган ощущает социальную изоляцию от круга мировых звезд. По слухам, нынешние соседи в Монтесито начали намеренно избегать контактов с четой Сассекских.

В качестве новых локаций для жизни герцогиня рассматривает престижный Брентвуд, Бель-Эйр или Калабасас. В последнем проживает Крис Дженнер, с которой Меган хочет восстановить дружеские связи.

Если Гарри откажется уезжать далеко от побережья, компромиссным вариантом может стать Малибу. Однако финансовое положение супругов не позволяет содержать сразу два столь дорогих объекта недвижимости, поэтому им придется сделать окончательный выбор.

Ситуация осложняется переменами в деловой сфере жизни Меган. Недавно стриминговый гигант Netflix завершил работу с ее брендом As Ever.

Сама герцогиня интерпретирует это событие оптимистично, заявляя, что партнерство помогло бизнесу окрепнуть и теперь проект готов развиваться самостоятельно.

Параллельно с этим вокруг четы разгораются скандалы и за пределами США. Во время поездки в Австралию местный депутат Дэвид Лимбрик подверг критике их визит, обвинив супругов в использовании государственных ресурсов.

Хотя изначально предполагалось, что охрана принца и его жены будет финансироваться из частных фондов, полиция штатов Виктория и Новый Южный Уэльс подтвердила привлечение дополнительных сил за счет бюджетных средств для обеспечения безопасности гостей.

