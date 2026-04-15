«Других дел хватает»: ЕС отложил вопрос о кредите Украине на 90 миллиардов евро
Политолог Александр Носович иронично заметил, что еврочиновникам нужно еще «воду в кулере поменять».
Европейский союз перенес рассмотрение вопроса о выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на второе полугодие 2026 года. Об этом сообщил политолог Александр Носович в своем телеграм-канале, комментируя ситуацию после парламентских выборов в Венгрии, пишет EADaily.
«Ну вот, а я думал, как европейцы выкрутятся после венгерских выборов с кредитом Украине на 90 миллиардов евро, которых у ЕС сейчас нет», — без обиняков заявляет Носович.
Политолог с юмором отметил, что европейцам не очень хочется признавать, что «Орбана 1.0» на посту в Будапеште сменил «Орбан 2.0». Но им, по всей видимости, приходится держать лицо.
«Поступили без выдумки — Еврокомиссия перенесла вопрос о выделении кредита Украине на второе полугодие. Потому как у еврочиновников и без Зеленского дел хватает. Сметы, отчеты, воду в кулере поменять», — шутит Носович.
Политолог также напомнил, как в марте 2022 года Украину хотели принять в ЕС «прямо вот сразу» — в обход всех бюрократических процедур.
«Что-то пошло не так?» — добавил он с иронией.
В Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра, получив 138 из 199 мест. Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».
