«Других дел хватает»: ЕС отложил вопрос о кредите Украине на 90 миллиардов евро

ЕС отложил вопрос о кредите Украине на 90 миллиардов евро до второго полугодия

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политолог Александр Носович иронично заметил, что еврочиновникам нужно еще «воду в кулере поменять».

Европейский союз перенес рассмотрение вопроса о выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на второе полугодие 2026 года. Об этом сообщил политолог Александр Носович в своем телеграм-канале, комментируя ситуацию после парламентских выборов в Венгрии, пишет EADaily.

«Ну вот, а я думал, как европейцы выкрутятся после венгерских выборов с кредитом Украине на 90 миллиардов евро, которых у ЕС сейчас нет», — без обиняков заявляет Носович.

Политолог с юмором отметил, что европейцам не очень хочется признавать, что «Орбана 1.0» на посту в Будапеште сменил «Орбан 2.0». Но им, по всей видимости, приходится держать лицо.

«Поступили без выдумки — Еврокомиссия перенесла вопрос о выделении кредита Украине на второе полугодие. Потому как у еврочиновников и без Зеленского дел хватает. Сметы, отчеты, воду в кулере поменять», — шутит Носович.

Политолог также напомнил, как в марте 2022 года Украину хотели принять в ЕС «прямо вот сразу» — в обход всех бюрократических процедур.

«Что-то пошло не так?» — добавил он с иронией.

В Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра, получив 138 из 199 мест. Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.