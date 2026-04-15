Диспансеризация в 2026 году: что это такое и как часто ее нужно проходить
Взрослые россияне должны проходить диспансеризацию раз в три года
Программа обследования пополнилась несколькими важными пунктами.
Диспансеризация позволяет выявить гипертонию, диабет, онкологию и другие опасные заболевания на ранних стадиях — еще до появления первых симптомов. Пройти ее могут все взрослые граждане России, имеющие полис ОМС, даже при отсутствии жалоб на самочувствие. URA.RU рассказывает, какие нововведения появились в 2026 году и как пройти диспансеризацию.
Что изменилось в 2026 году
С этого года в программу диспансеризации внесены несколько важных дополнений:
- Скрининг на гепатит С — граждане старше 25 лет должны сдавать анализ раз в десять лет. Это помогает выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить развитие цирроза.
- Репродуктивный чек-ап — комплексное обследование для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет, оценивающее фертильность и готовность к планированию семьи.
- Гибкий график — поликлиники обязаны принимать пациентов вечером и по субботам, что особенно удобно для работающих граждан.
- Электронные результаты — все данные автоматически загружаются в цифровую медицинскую карту, доступную через портал «Госуслуги» или региональные системы.
Кто должен проходить диспансеризацию в 2026 году
Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста:
- граждане в возрасте 18–39 лет — раз в три года.
- россияне 40 лет и старше — ежегодно.
Если человек не попадает в график, он может пройти профилактический осмотр в любое время. Он включает базовые обследования и консультацию терапевта.
В 2026 году диспансеризация положена гражданам, родившимся в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987 годах и ранее.
Что входит в программу: этапы и специалисты
Диспансеризация проходит в два этапа.
Первый этап — скрининг. Включает измерение роста, веса и артериального давления, общие анализы крови и мочи, проверку уровня глюкозы и холестерина.
Электрокардиограмма делается при первом визите, а с 35 лет — ежегодно. Флюорографию проходят раз в два года.
Дополнительные обследования на первом этапе:
- Анализ кала на скрытую кровь — с 40 лет (раз в два года).
- Гастроскопия — в 45 лет.
- Для женщин: гинекологический осмотр, цитологическое исследование, маммография (раз в два года).
- Для мужчин: анализ на простат-специфический антиген (ПСА) в 45, 50, 55, 60 и 64 года.
Второй этап — углубленная диагностика. Проводится по направлению терапевта при выявлении отклонений.
Этот этап включает консультации узких специалистов: невролога, уролога, хирурга, офтальмолога и других. При необходимости назначают компьютерную томографию, колоноскопию, дуплексное сканирование сосудов.
Репродуктивное здоровье: что проверяют
Для граждан до 49 лет предусмотрен отдельный блок обследований, оценивающий способность к зачатию.
Женщины проходят гинекологический осмотр, сдают мазки, тест на вирус папилломы человека, при показаниях — УЗИ органов малого таза.
Мужчинам рекомендованы консультация уролога, спермограмма и УЗИ мошонки.
Как записаться и пройти диспансеризацию
Пошаговая инструкция: как пройти диспансеризацию:
- Записаться через приложение «К врачу», чат-бот в MAX или по телефону поликлиники;
- Взять с собой паспорт и полис ОМС;
- Прийти в поликлинику в назначенное время, получить маршрутный лист;
- Пройти все обследования по списку;
- Получить заключение терапевта с оценкой состояния здоровья.
Как работающим гражданам оформить диспансеризацию
Сотрудник может согласовать с работодателем дату прохождения и написать заявление. Согласно Трудовому кодексу России, работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной:
- от 18 до 40 лет — один день раз в три года;
- старше 40 лет — один день ежегодно;
- предпенсионеры и пенсионеры — два дня в год.
