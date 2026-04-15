В школе на востоке Турции произошла стрельба

В одной из школ на востоке Турции в городе Кахраманмараш произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщило агентство IHA со ссылкой на власти региона.

На место происшествия оперативно прибыли полиция, медики и спецподразделения. По предварительным данным, ранения получили как минимум шесть человек. Нападавший скрылся, его разыскивают правоохранительные органы.

Губернатор провинции Мюккеррем Унлюер сообщил, что инцидент привел к жертвам и пострадавшим, однако подробности о состоянии раненых и количестве погибших еще уточняются. Также в сети появилось видео, на котором слышны выстрелы и крики учеников, пытающихся покинуть здание.

По данным СМИ, стрельба произошла в средней школе Айсер Чалык. После первых выстрелов среди учащихся началась паника, дети выбегали из здания, спасаясь от угрозы.

До этого, как писал 5-tv.ru, подобный инцидент произошел в другой провинции Турции — Шанлыурфа. Там бывший ученик открыл огонь в лицее, ранив 16 человек. Очевидцы сообщали, что сначала выстрелы прозвучали во дворе, после чего нападавший зашел внутрь здания и продолжил стрельбу.

По информации властей, злоумышленник действовал хаотично, а причиной нападения мог стать личный конфликт. В результате операции правоохранителей он был ликвидирован. Власти заявляли, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, а обстоятельства происшествия взяты под контроль.

