Путин провел совещание по экономическим вопросам

Уровень безработицы продолжает держаться на рекордно низкой отметке — 2,1%. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, открывая встречу с членами правительства и представителями Центробанка.

«Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости», — пояснил Путин.

Однако экономика России в январе–феврале 2026 года сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство», — сказал глава государства.

Путин отметил, что среди причин отрицательной динамики специалисты называют календарные, погодные и сезонные факторы (в январе рабочих дней было на два меньше, в феврале — на один).

«Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — подчеркнул президент.

Президент рассчитывает услышать от правительства и Центробанка подробные доклады о том, почему траектория макропоказателей оказалась ниже прогнозов, и ждет предложений по дополнительным мерам для возобновления роста.

Более того, отдельно будет обсуждаться ситуация с государственными финансами и реализация плана структурных изменений в экономике.

Ранее Владимир Путин отметил, что искусственный интеллект меняет облик России.

