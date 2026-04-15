Льготы для пенсионеров старше 70 лет: как оформить и что положено в 2026 году
В России пенсионеры могут получить льготы в натуральном виде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Большинство пожилых людей не знают о многих мерах поддержки.
Граждане России, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на ряд льгот от государства. Среди них — возврат средств за капремонт, освобождение от имущественного налога и иные меры соцподдержки. URA.RU детально разобрало, какие компенсации доступны, в каком размере и как их оформить в 2026 году.
Надбавки к пенсии по возрасту
Сумма пенсионного обеспечения может меняться. Первое значительное увеличение происходит после 80 лет. С этого рубежа фиксированная часть страховой пенсии возрастает вдвое.
В 2026 году размер данной добавки составляет 9 584,69 рубля. Важный нюанс: повышенная сумма перечисляется автоматически с 1-го числа месяца, следующего за юбилейным. Писать заявление не нужно.
Следующий вид доплат — социальные. Если совокупный доход пенсионера не дотягивает до регионального прожиточного минимума, государство покрывает разницу.
В 2026 году общероссийский минимум для пенсионеров — 16 288 рублей. При более высоком региональном показателе ориентиром служит местное значение. Доплата положена всем, кто получает сумму ниже установленной планки.
Еще одна категория — граждане, содержащие нетрудоспособных иждивенцев (несовершеннолетних детей, студентов-очников, инвалидов). За каждого такого члена семьи государство перечисляет треть фиксированной выплаты. В 2026 году это примерно 3 195 рублей. Учитываются не более трех иждивенцев.
Существует также компенсация по уходу, о которой многие не осведомлены. Если человек официально оформил уход за лицом старше 80 лет или инвалидом I группы, ему ежемесячно перечисляют 1 200 рублей. Это помощь для родственников, заботящихся о престарелых родителях.
Компенсация взносов на капремонт в 2026 году
Плата за капремонт — обязанность всех владельцев недвижимости. Однако для пожилых граждан действует механизм поддержки.
Важно понимать, что это не скидка, а возврат средств. Пенсионер оплачивает квитанцию, а затем государство возмещает часть суммы.
Сколько вернется денег:
- 70–79 лет: возврат 50% от уплаченного
- От 80 лет: возврат 100% (фактически взнос обнуляется)
Условия получения:
- Право собственности и регистрация. Пенсионер должен владеть жильем и быть прописанным в нем (льгота обычно действует на единственную квартиру);
- Состав семьи. В жилом помещении не должно быть работающих родственников. Компенсацию дают одиноким пенсионерам или семьям из неработающих пожилых людей и инвалидов I–II групп. Если с пенсионером прописан трудоспособный работающий член семьи, возможен отказ;
- Отсутствие долгов. Государство компенсирует взносы только при отсутствии задолженности по оплате.
Возврат средств производится не за всю площадь, а в пределах норматива:
- 33 кв. м — для одинокого собственника;
- 42 кв. м — для семьи из двух человек;
- 18 кв. м на каждого — для семьи из трех и более.
С 2026 года вводится проактивный (беззаявительный) порядок. Если госорганы уже располагают данными о вашем праве на льготу, они назначат ее сами. Но для надежности лучше подать заявление лично.
В начале 2026 года в Госдуме обсуждалась полная автоматизация процесса. На федеральном уровне от взносов освобождены лишь жители домов, официально признанных аварийными.
Социальные льготы: медикаменты, санаторно-курортное лечение, транспорт
Пенсионеры вправе получать помощь не только деньгами, но и в натуральной форме — набор социальных услуг (НСУ). В него входят:
- бесплатные лекарства и изделия медназначения по рецепту;
- путевка в санаторий при наличии показаний;
- бесплатный проезд в пригородных электричках и к месту лечения на междугородном транспорте.
В 2026 году денежный эквивалент НСУ — 1 825,25 рубля в месяц. Эта сумма входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
Если пенсионер пользуется льготами в натуральном виде, то доплаты не получает. В таком случае предоставляют лекарства и путевки. При отказе от НСУ эти деньги прибавляются к пенсии.
По умолчанию НСУ предоставляется в натуральной форме. Если пенсионер хочет получать деньги, то до 1 октября текущего года нужно написать заявление об отказе. Тогда с января следующего года начнут перечислять средства. Отказаться можно как от всего пакета, так и от отдельных частей.
Региональные меры поддержки
Помимо федеральных, каждый субъект РФ устанавливает свои льготы. В одном регионе пенсионерам доплачивают до местного прожиточного минимума, в другом предоставляют бесплатный проезд в общественном транспорте, в третьем — скидки на стационарный телефон или вывоз мусора.
Например, в Московской области выдают социальную карту, дающую право на бесплатный проезд в автобусах, электричках и московском метро, а также скидки в аптеках и магазинах. В Ленинградской области пенсионеры старше определенного возраста освобождаются от транспортного налога на авто мощностью до 150 л. с.
Рекомендуется обратиться в местное управление соцзащиты и уточнить перечень льгот в конкретном городе или районе.
Налоговые послабления в 2026 году
По налогу на имущество (квартира, дом, гараж) действует правило: можно не платить за один объект каждого типа. Если у вас одна квартира, один дом и один гараж — налог равен нулю.
При наличии двух квартир за одну из них платить не нужно, а за вторую — придется. Налоговая служба автоматически выберет объект для освобождения, исходя из выгоды для плательщика.
По земельному налогу предусмотрен вычет шести соток — из общей площади участка вычитается 600 кв. м. Если участок размером ровно в шесть соток — налог нулевой. Если десять соток — налог взимается только с четырех.
С 2026 года льготы назначаются автоматически, но раз в год желательно проверять квитанции в личном кабинете налогоплательщика.
Порядок оформления: куда обратиться и какие документы подготовить
Большинство льгот носят заявительный характер.
Куда подавать заявление:
- МФЦ («Мои документы»). Самый удобный вариант: сотрудники помогут заполнить формы и примут все бумаги в одном окне;
- Портал «Госуслуги». При наличии подтвержденной учетной записи можно отправить заявку онлайн;
- Клиентская служба Социального фонда России. Для тех, кто привык решать вопросы лично.
Стандартный перечень документов:
- Паспорт;
- Правоустанавливающие бумаги на квартиру;
- Справка о составе семьи (выдается в паспортном столе или УК);
- Квитанции об оплате ЖКУ.
Для оформления компенсации за капремонт может потребоваться справка о том, что пенсионер не работает.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.