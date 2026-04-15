Льготы для пенсионеров старше 70 лет: как оформить и что положено в 2026 году

В России пенсионеры могут получить льготы в натуральном виде

Большинство пожилых людей не знают о многих мерах поддержки.

Граждане России, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на ряд льгот от государства. Среди них — возврат средств за капремонт, освобождение от имущественного налога и иные меры соцподдержки. URA.RU детально разобрало, какие компенсации доступны, в каком размере и как их оформить в 2026 году.

Надбавки к пенсии по возрасту

Сумма пенсионного обеспечения может меняться. Первое значительное увеличение происходит после 80 лет. С этого рубежа фиксированная часть страховой пенсии возрастает вдвое.

В 2026 году размер данной добавки составляет 9 584,69 рубля. Важный нюанс: повышенная сумма перечисляется автоматически с 1-го числа месяца, следующего за юбилейным. Писать заявление не нужно.

Следующий вид доплат — социальные. Если совокупный доход пенсионера не дотягивает до регионального прожиточного минимума, государство покрывает разницу.

В 2026 году общероссийский минимум для пенсионеров — 16 288 рублей. При более высоком региональном показателе ориентиром служит местное значение. Доплата положена всем, кто получает сумму ниже установленной планки.

Еще одна категория — граждане, содержащие нетрудоспособных иждивенцев (несовершеннолетних детей, студентов-очников, инвалидов). За каждого такого члена семьи государство перечисляет треть фиксированной выплаты. В 2026 году это примерно 3 195 рублей. Учитываются не более трех иждивенцев.

Существует также компенсация по уходу, о которой многие не осведомлены. Если человек официально оформил уход за лицом старше 80 лет или инвалидом I группы, ему ежемесячно перечисляют 1 200 рублей. Это помощь для родственников, заботящихся о престарелых родителях.

Компенсация взносов на капремонт в 2026 году

Плата за капремонт — обязанность всех владельцев недвижимости. Однако для пожилых граждан действует механизм поддержки.

Важно понимать, что это не скидка, а возврат средств. Пенсионер оплачивает квитанцию, а затем государство возмещает часть суммы.

Сколько вернется денег:

70–79 лет: возврат 50% от уплаченного

От 80 лет: возврат 100% (фактически взнос обнуляется)

Условия получения:

Право собственности и регистрация. Пенсионер должен владеть жильем и быть прописанным в нем (льгота обычно действует на единственную квартиру);

Состав семьи. В жилом помещении не должно быть работающих родственников. Компенсацию дают одиноким пенсионерам или семьям из неработающих пожилых людей и инвалидов I–II групп. Если с пенсионером прописан трудоспособный работающий член семьи, возможен отказ;

Отсутствие долгов. Государство компенсирует взносы только при отсутствии задолженности по оплате.

Возврат средств производится не за всю площадь, а в пределах норматива:

33 кв. м — для одинокого собственника;

42 кв. м — для семьи из двух человек;

18 кв. м на каждого — для семьи из трех и более.

С 2026 года вводится проактивный (беззаявительный) порядок. Если госорганы уже располагают данными о вашем праве на льготу, они назначат ее сами. Но для надежности лучше подать заявление лично.

В начале 2026 года в Госдуме обсуждалась полная автоматизация процесса. На федеральном уровне от взносов освобождены лишь жители домов, официально признанных аварийными.

Социальные льготы: медикаменты, санаторно-курортное лечение, транспорт

Пенсионеры вправе получать помощь не только деньгами, но и в натуральной форме — набор социальных услуг (НСУ). В него входят:

бесплатные лекарства и изделия медназначения по рецепту;

путевка в санаторий при наличии показаний;

бесплатный проезд в пригородных электричках и к месту лечения на междугородном транспорте.

В 2026 году денежный эквивалент НСУ — 1 825,25 рубля в месяц. Эта сумма входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Если пенсионер пользуется льготами в натуральном виде, то доплаты не получает. В таком случае предоставляют лекарства и путевки. При отказе от НСУ эти деньги прибавляются к пенсии.

По умолчанию НСУ предоставляется в натуральной форме. Если пенсионер хочет получать деньги, то до 1 октября текущего года нужно написать заявление об отказе. Тогда с января следующего года начнут перечислять средства. Отказаться можно как от всего пакета, так и от отдельных частей.

Региональные меры поддержки

Помимо федеральных, каждый субъект РФ устанавливает свои льготы. В одном регионе пенсионерам доплачивают до местного прожиточного минимума, в другом предоставляют бесплатный проезд в общественном транспорте, в третьем — скидки на стационарный телефон или вывоз мусора.

Например, в Московской области выдают социальную карту, дающую право на бесплатный проезд в автобусах, электричках и московском метро, а также скидки в аптеках и магазинах. В Ленинградской области пенсионеры старше определенного возраста освобождаются от транспортного налога на авто мощностью до 150 л. с.

Рекомендуется обратиться в местное управление соцзащиты и уточнить перечень льгот в конкретном городе или районе.

Налоговые послабления в 2026 году

По налогу на имущество (квартира, дом, гараж) действует правило: можно не платить за один объект каждого типа. Если у вас одна квартира, один дом и один гараж — налог равен нулю.

При наличии двух квартир за одну из них платить не нужно, а за вторую — придется. Налоговая служба автоматически выберет объект для освобождения, исходя из выгоды для плательщика.

По земельному налогу предусмотрен вычет шести соток — из общей площади участка вычитается 600 кв. м. Если участок размером ровно в шесть соток — налог нулевой. Если десять соток — налог взимается только с четырех.

С 2026 года льготы назначаются автоматически, но раз в год желательно проверять квитанции в личном кабинете налогоплательщика.

Порядок оформления: куда обратиться и какие документы подготовить

Большинство льгот носят заявительный характер.

Куда подавать заявление:

МФЦ («Мои документы»). Самый удобный вариант: сотрудники помогут заполнить формы и примут все бумаги в одном окне;

Портал «Госуслуги». При наличии подтвержденной учетной записи можно отправить заявку онлайн;

Клиентская служба Социального фонда России. Для тех, кто привык решать вопросы лично.

Стандартный перечень документов:

Паспорт;

Правоустанавливающие бумаги на квартиру;

Справка о составе семьи (выдается в паспортном столе или УК);

Квитанции об оплате ЖКУ.

Для оформления компенсации за капремонт может потребоваться справка о том, что пенсионер не работает.

