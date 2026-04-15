Вечное клеймо: экс-сожитель заставил женщину сделать более 250 тату с его именем

NL Times: экс-партнер заставил женщину сделать тату с его именем более 250 раз

Надписи были нанесены и на труднодоступные части тела.

В Нидерландах женщине по имени Йоке бывший сожитель насильно нанес на тело около 250 татуировок с собственным именем и унизительными надписями. Об этом сообщает NL Times.

Для помощи в сведении тату был организован сбор средств. Согласно информации фонда, мужчина годами издевался над пострадавшей. Он использовал татуировочную машинку для клеймения женщины как своей «собственности».

Представитель фонда Энди Хан рассказал, что агрессор наносил рисунки и надписи на те части тела, которые, по его мнению, могли видеть другие мужчины, включая ягодицы и грудь. Таким радикальным и жестоким способом он выражал свое стремление к абсолютному обладанию и тотальному контролю.

В течение долгого времени Йоке находилась в состоянии постоянного страха и эмоционального давления. Она пыталась заглушить душевную боль алкоголем и медикаментами.

На текущий момент Йоке уже удалось избавиться от значительной части изображений, прежде всего на лице. Однако полная очистка кожи требует еще множества процедур. По оценкам специалистов, общая стоимость медицинского вмешательства составит порядка 30 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей).

Правозащитники подчеркивают, что в стране множество женщин сталкиваются с подобным принуждением к нанесению знаков, символизирующих верность партнеру.

«Для многих женщин — это не украшения, а долговечные напоминания о периоде страха и зависимости», — отметил Хан

Представитель фонда подчеркнул, что даже небольшие татуировки, сделанные под давлением, наносят серьезную психологическую травму. Сама героиня надеется, что ее пример вдохновит других жертв домашнего насилия не сдаваться и искать помощь для возвращения к нормальной жизни.

