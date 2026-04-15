Учиться и еще раз учиться: Кравцов назвал оптимальный срок обучения в школе

Кравцов заявил, что 11 лет в школе — оптимальный срок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министр просвещения ответил, планирует ли ведомство менять продолжительность образовательного процесса.

Одиннадцатилетний срок обучения в российских школах является оптимальным и пересматриваться не будет. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с информационной службой «Вести».

«Мы считаем, что 11 лет — оптимальный срок обучения. И здесь нет никаких планов изменять этот срок», — сказал министр.

Ранее в пресс-службе ведомства уже сообщали, что нынешняя продолжительность школьного образования полностью отвечает потребностям детей и позволяет выстроить сбалансированную учебную программу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для московских учеников десятых предпрофессиональных ИТ-классов запускается программа по работе с искусственным интеллектом. В проекте примут участие более десяти тысяч старшеклассников.

Ребята освоят цифровые технологии и промпт-инжиниринг, пройдут полный цикл создания продукта и разработают умного помощника для выбора профессии с помощью нейросетей. Программа позволит школьникам не только погрузиться в современные технологии, но и получить практический опыт разработки ИИ-решений.

