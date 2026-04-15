«Жизнь помотала»: звезда сериала «СашаТаня» напугала подписчиков внешним видом
Фото актрисы Валентины Рубцовой вызвало волну резкой критики в соцсети
Фото: Instagram*/yalav
Актриса Валентина Рубцова, известная по роли Тани в сериалах «Универ» и «СашаТаня», столкнулась с резкой критикой после публикации нового снимка. Фотографией артистка поделилась с подписчиками в соцсети.
На снимке 48-летняя знаменитость запечатлена вместе с коллегой по кинопроектам, актером Андреем Гайдуляном.
Пользователи сети обратили внимание на внешний вид актрисы и оставили большое количество негативных комментариев из-за него. Многие из них носили резкий и даже грубый характер.
«Баба Таня или баба Валя?»;
«Жизнь помотала. Ей сколько? 80 лет?», — поделились своей реакцией люди.
Подписчики предположили, что Рубцова выглядит уставшей или неудачно выбрала кадр для публикации, некоторые посоветовали ей обратиться к специалистам по уходу за внешностью, а другие выразили удивление ее внешним видом, сравнив актрису с пожилым человеком.
«Тане срочно надо к косметологу и к мастеру перманентного макияжа»;
«Саня, что за бабуля с тобой рядом?»;
«Впервые вижу его мать», — писали они.
Часть пользователей также усомнилась в уместности публикации такого снимка. Люди предположили, что артистка могла его выложить ради привлечения внимания.
«Валя, а зачем вы такое неудачное фото выставили? Вы же лучше выглядите. Это для хайпа?!» — поинтересовались поклонники актрисы.
При этом встречались и более мягкие комментарии, в которых актрисе желали здоровья и отмечали, что в целом она выглядит лучше.
«Выздоравливайте, надеюсь все у вас будет хорошо, выглядите уже намного лучше», — отмечали люди.
Валентина Рубцова состоит в браке с предпринимателем Артуром Мартиросяном. Пара познакомилась в начале 2000 годов и оформила отношения в 2009 году. У супругов есть дочь Софья, которая родилась в 2011 году.
После появления ребенка семья переехала в Сочи. Теперь актриса живет между двумя городами: в Москве она работает, а на юге проводит время с семьей.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.