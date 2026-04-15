Черные дыры из прошлого: новая гипотеза о происхождении темной материи

Лишь пять процентов видимого мира состоит из привычных атомов, остальное скрыто от глаз исследователей.

Тайная субстанция, именуемая темной материей, может состоять из древних черных дыр, возникших еще до Большого взрыва в другой вселенной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование профессора Энрике Газтаньяги из Портсмутского университета.

Ученый выдвинул смелое предположение, что наш мир является цикличным и возник в результате «отскока» после коллапса предыдущей космической системы.

Эти реликтовые объекты обладают огромной массой, но при этом абсолютно невидимы, так как не отражают и не поглощают свет, проявляя себя исключительно через гравитационное воздействие.

«Идея заключается в том, что темная материя может быть не новой частицей, а популяцией черных дыр, образовавшихся на фазе сжатия и последующего расширения Вселенной», — отметил профессор Газтаньяга.

Данная теория помогает разрешить сразу несколько фундаментальных проблем современной физики, включая вопрос бесконечной плотности в момент начала времен.

Вместо сингулярности, ломающей известные законы науки, гипотеза «пульсирующей» Вселенной предполагает наличие сверхплотной точки, от которой пространство начало расширяться вновь.

По словам исследователя, Большой взрыв был лишь переходом, а не абсолютным началом всего сущего. Кроме того, существование этих древних объектов могло бы объяснить недавние открытия телескопа «Джеймс Уэбб», обнаружившего аномально массивные черные дыры на самых ранних этапах формирования космоса.

Реликтовые черные дыры имели бы колоссальное преимущество во времени, что позволило им достичь гигантских размеров гораздо быстрее, чем предсказывают классические модели. Сейчас астрономы готовятся проверить соответствие этой гипотезы данным о гравитационных волнах и космическом микроволновом фоне.

