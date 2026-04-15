Опасная неверность: женщина заболела тремя видами рака после измены мужа

Предательство супруга обернулось для нее многолетней борьбой за жизнь.

Жительница США Эйлин Макгилл Фокс столкнулась с тремя различными онкологическими заболеваниями, ставшими следствием заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ) после неверности ее супруга. Об этом сообщило издание New York Post.

Трагическая история началась еще в 2017 году, когда женщина узнала о похождениях мужа и незамедлительно отправилась в клинику для сдачи анализов на инфекции, передающиеся половым путем.

Первоначальные результаты тестов не выявили никаких отклонений, однако спустя всего один год, во время очередного планового медицинского осмотра, врачи диагностировали у нее наличие ВПЧ.

Это обследование стало точкой отсчета для череды тяжелых диагнозов: сначала у пациентки выявили рак вульвы, а затем патологические процессы затронули шейку матки и анальный канал.

Пострадавшая твердо убеждена, что первопричиной всех ее бед стал именно вирус, принесенный в семью неверным мужем.

На консультациях врачи пояснили, что коварство ВПЧ заключается в его способности находиться в организме в латентном состоянии на протяжении длительного времени, никак не проявляя себя внешне, после чего он может спровоцировать развитие злокачественных новообразований.

«Если это могло случиться с женщиной, которая была в браке 30 лет, значит, это может случиться с кем угодно», — заявила Фокс.

На протяжении последних восьми лет Эйлин Макгилл Фокс не только ведет изнурительную борьбу за собственное здоровье, но и активно занимается общественной деятельностью, направленной на просвещение других женщин.

В своих выступлениях она делает особый акцент на необходимости своевременной вакцинации против ВПЧ и регулярного посещения профильных специалистов.

По ее мнению, только бдительность и постоянный контроль за состоянием организма способны помочь вовремя обнаружить инфекцию и предотвратить возникновение смертельно опасных осложнений. Женщина надеется, что ее личный горький опыт заставит окружающих более ответственно относиться к своему здоровью и не игнорировать профилактические медицинские процедуры.

