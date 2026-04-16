Неочевидный фактор: что помогает пожилым людям сохранить память

Развитая городская среда и доступ к культурным объектам напрямую влияют на когнитивное долголетие человека.

Проживание в районах с качественной инфраструктурой существенно замедляет процесс возрастной потери памяти у людей старшего поколения. Этот вывод следует из исследования специалистов Ратгерского университета, результаты которого были опубликованы в научном журнале Social Science& Medicine.

Ученые установили, что внешняя среда может выступать в качестве скрытого фактора, определяющего скорость старения мозга. В ходе масштабного эксперимента эксперты на протяжении длительного времени отслеживали состояние здоровья и когнитивные изменения у 2763 добровольцев, чей возраст превышал 60 лет.

Исследователи применили комплексный подход, разработав уникальный индекс «поддержки для мозга». В этом показателе учитывалось наличие в шаговой доступности библиотек, музеев, медицинских центров, а также качество работы общественного транспорта и стабильность интернет-соединения.

Анализ данных показал, что на начальном этапе эксперимента уровни памяти у всех участников были примерно одинаковыми. Однако с течением времени у жителей благоустроенных районов с насыщенной социальной средой деградация когнитивных функций протекала значительно медленнее, чем у тех, кто был лишен доступа к подобным ресурсам.

Авторы научной работы подчеркивают, что ключевым механизмом защиты мозга является постоянная стимуляция. Разнообразная городская среда побуждает пожилых людей чаще выходить из дома, общаться с окружающими и проявлять умеренную физическую активность.

Все эти факторы в совокупности создают условия для сохранения ясности ума и профилактики деменции. Ученые полагают, что градостроительная политика и развитие инфраструктуры должны рассматриваться как важные элементы системы здравоохранения.

