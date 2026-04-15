«На базар за картошкой»: Егора Бероева и его молодую жену высмеяли за образы в Токио

Егора Бероева и его молодую жену высмеяли за образы в Токио

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Пользователи сети явно не в восторге от внешнего вида супругов.

В столице Японии состоялась премьера кинокартины «Кукла» с участием Егора Бероева и его новой супруги Анны Панкратовой. Образы обоих подверглись жесткой критике в социальных сетях.

Показ фильма прошел 11 апреля, и, по словам самого артиста, японская публика тепло приняла ленту, оценив эмоциональную игру 21-летней балерины, исполнившей главную роль. Однако российские подписчики актера акцентировали внимание не на творческих успехах, а на неопрятном, по их мнению, виде знаменитостей.

Комментаторы отметили, что 48-летний Бероев выглядел уставшим и помятым, а наряд его избранницы назвали неуместным для светского выхода. Хейтеры иронично сравнили девушку с покупательницей на рынке, отметив наличие кроссовок вместо туфель и отсутствие юбки или брюк.

Фото, видео: Telegram/Егор Бероев/egor_beroev

Обсуждение внешности Панкратовой переросло в дискуссию о ее профессиональной форме. Некоторые пользователи заявили, что фигура Анны якобы перестала соответствовать балетным стандартам, а другие предположили, что изменения во внешности связаны с возможной беременностью.

«Что это за нечто? Она будто шла на базар за картошкой и по ходу решила заскочить на премьеру фильма, а Егор, видимо, ночевал в экономном капсульном отеле, проспал, не умылся, вспомнил, что премьера у него», — написали возмущенные зрители.

Также прозвучали мнения, что пара смотрится нелепо из-за большой разницы в возрасте, а сам Егор на фото кажется «молодящимся папой».

Личная жизнь Бероева привлекла внимание общественности после его расставания с актрисой Ксенией Алферовой. Коллеги состояли в браке более 20 лет, однако в 2022 году официально расторгли отношения.

Сам Егор призвал журналистов не распространять слухи и подчеркнул, что давно живет своей жизнью. Артист выразил благодарность бывшей жене за совместно прожитые годы, но отметил, что их семьи больше не существует.

