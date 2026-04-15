Трагедия в «Красном кресте»: девушка потеряла двойню во время преждевременных родов

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Семья из Владимира обвиняет врачей в халатности и требует выдать тела детей для независимой экспертизы.

Во Владимирской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели нерожденной двойни во время преждевременных родов в клинической больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Расследование инициировали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения специалистами своих профессиональных обязанностей. Поводом для вмешательства послужило обращение местного жителя в надзорные органы.

Согласно версии следствия, 10 апреля 2026 года беременная женщина была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, широко известное среди горожан как «Красный крест». Пациентка находилась на 21-й неделе беременности. Несмотря на усилия медиков, спасти двоих детей во время начавшихся преждевременных родов не удалось.

На данный момент сотрудники Следственного комитета России по Владимирской области занимаются выяснением всех деталей инцидента. Решение о назначении и проведении судебно-медицинских экспертиз будет принято после того, как ведомство соберет полный объем необходимых материалов.

Ранее супруг пострадавшей опубликовал в социальных сетях открытое обращение, вызвавшее широкий общественный резонанс. Мужчина утверждает, что больница отказывается выдавать тела младенцев для транспортировки в Москву, где семья намерена провести независимое исследование.

Столкнувшись с препятствиями, пара обратилась за помощью в прокуратуру и региональный Следком. При этом в медицинской практике отмечается, что прерывание беременности на сроке до 22 недель юридически и клинически нередко классифицируется как выкидыш, что может повлиять на ход юридической оценки действий персонала больницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.