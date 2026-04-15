Водитель пожарной охраны погиб при атаке БПЛА на промзону в Стерлитамаке

Радий Хабиров уточнил, что возгорание на предприятии тушат.

Водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий погиб в результате падения обломков сбитого беспилотника в промышленной зоне Стерлитамака. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя ночную атаку.

По словам руководителя региона, в среду, 15 апреля, несколько украинских БПЛА были сбиты силами ПВО над промышленной зоной города.

«Башкортостан подвергся террористической атаке БПЛА. Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем», — написал Хабиров в своем канале в MAX.

Позднее глава республики уточнил, что жертвой атаки стал водитель ведомственной пожарной охраны, привлеченный к тушению возгорания. Информации о других пострадавших пока не поступало.

Всего в ночь на 15 апреля силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами. Дроны были сбиты над Ростовской, Самарской, Воронежской, Белгородской и Саратовской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

