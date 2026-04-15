Раньше срока: в Петербурге началось цветение сакуры

В Петербурге с приходом весеннего тепла начала цвести сакура. Первые розовые цветы в этом сезоне показались раньше срока, и сразу же вызвали ажиотаж. Многие отложили дела и устремились в городские сады и парки, чтобы ощутить наступление весны.

— Сакура — это весна. В Петербурге она ассоциируется с весной, как и тюльпаны.

— Цветы очень красивые, розовый мой любимый цвет, означает весну, свежесть, молодость.

— Возобновляется природа, хочет гулять, наслаждаться жизнью, смотреть на солнышко, гулять и просто кайфовать.

Впереди пик цветения и главная сакурная неделя года, говорят специалисты. Вслед за вишней, ближе к майским, раскроются абрикос, миндаль, магнолии. Такое ботаническое шоу собирает тысячи туристов. Они устраивают целую охоту, чтобы запечатлеть редкие моменты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве первые цветки сакуры раскрылись в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Дерево относится к виду вишня мелкопильчатая. Ее родина — Япония, север Китая и Корейский полуостров.

