Раньше срока: в Петербурге началось цветение сакуры
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Ботаническое шоу собирает тысячи туристов.
В Петербурге с приходом весеннего тепла начала цвести сакура. Первые розовые цветы в этом сезоне показались раньше срока, и сразу же вызвали ажиотаж. Многие отложили дела и устремились в городские сады и парки, чтобы ощутить наступление весны.
— Сакура — это весна. В Петербурге она ассоциируется с весной, как и тюльпаны.
— Цветы очень красивые, розовый мой любимый цвет, означает весну, свежесть, молодость.
— Возобновляется природа, хочет гулять, наслаждаться жизнью, смотреть на солнышко, гулять и просто кайфовать.
Впереди пик цветения и главная сакурная неделя года, говорят специалисты. Вслед за вишней, ближе к майским, раскроются абрикос, миндаль, магнолии. Такое ботаническое шоу собирает тысячи туристов. Они устраивают целую охоту, чтобы запечатлеть редкие моменты.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве первые цветки сакуры раскрылись в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Дерево относится к виду вишня мелкопильчатая. Ее родина — Япония, север Китая и Корейский полуостров.
