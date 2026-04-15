Крупнейший в России лесной пожар тушат в Еврейской автономии

Пылают более 50 тысяч гектаров.

Крупнейший в стране лесной пожар бушует сейчас в Еврейской автономии. В огне уже больше 50 тысяч гектаров. Там ввели режим ЧС, на помощь отправили десантников авиалесохраны. Пламя удалось сдержать с нескольких сторон, но полностью сбить его пока не получается.

По предварительным данным, возгорание произошло по вине человека. Как и в соседнем Хабаровском крае, где жгли сухую траву. В какой-то момент ветер начал гнать пламя к домам. Чтобы защитить жителей, к месту направили вертолет со спасателями. За три часа им удалось справиться с огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу в нескольких регионах России резко выросла площадь природных пожаров. Самая напряженная ситуация — в Хакасии, где за последние сутки выявили десять новых очагов. Огонь вплотную подобрался к населенным пунктам, на защиту сел вышли сами жители, которые помогли локализовать пламя. Пострадавших нет.

В Забайкальском крае горят леса — по предварительным данным, здесь произошел поджог. Из-за сильного ветра огонь с сухих полей быстро перекинулся на деревья. Примерно такая же ситуация в Приморье. Пожароопасный сезон уже открыт в 49 регионах страны.

