Генпрокурор РФ Гуцан: к экстремизму все чаще склоняют детей

Зачастую несовершеннолетних вербуют через интернет.

Об угрозах, связанных с использованием беспилотников террористами, говорили в Совете Федерации. С докладом перед сенаторами выступил генпрокурор Александр Гуцан. Он заявил о серьезном росте числа таких преступлений.

«Нарастающая агрессия против России стала первопричиной роста террористических и экстремистских преступлений. Для справки, в прошлом году количество террористических преступлений выросло почти на 60%, а экстремистских — чуть более 30%. Число терактов в нашей стране увеличилось вдвое. Главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак», — сообщил генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан.

Генпрокурор обратил внимание, что к экстремизму все чаще склоняют детей. Причем вербуют их, как правило, дистанционно через интернет.

Обсуждали и борьбу с коррупцией. Александр Гуцан предложил законодательно закрепить запрет на повторное поступление на госслужбу для чиновников, пойманных на взятках и других нарушениях.

