Украли бюджет Петербурга: злоумышленники похитили 1,2 триллиона рублей налогов

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Группа действовала с 2023 года.

О спецоперации против организаторов крупнейшей за всю историю нашей страны аферы с налогами. Создатели криминальной схемы оформляли фиктивные вычеты по уплате НДС. В итоге у государства похитили астрономическую сумму, сопоставимую с годовым бюджетом такого города как Петербург — более триллиона рублей. Кто пользовался услугами аферистов и как они обналичили столько денег — знает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Оперативники попадают в офис крупной преступной группы, которая организовала беспрецедентную по масштабу схему. Ущерб оценивается в сумму, превышающую один триллион рублей.

«С 2023 года соучастники создали более четырех тысяч фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности», — уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Создав инфраструктуру из фирм-однодневок, организаторы приступили к реализации несуществующих услуг. Фигурантам удалось продать поддельные счета-фактуры от имени этих фиктивных юрлиц почти 40 тысячам реально действующих организаций. В этих документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, которые на самом деле никто не поставлял и не выполнял. Покупатели этих «липовых» бумаг вносили их в свою отчетность и направляли в налоговые органы.

«Налоговые органы ведут проверки, но, тем не менее, зачастую это касается довольно крупных сумм. Если бы практика была такова, что даже при минимальных проблемах это выявлялось бы, то в дальнейшем это позволило бы существенно сэкономить бюджет», — объяснил юрист Николай Попов.

Эксперты называют это явление «бумажным» НДС, где налог на добавленную стоимость формируется не из реальных операций, а из фиктивных сделок и цепочек транзитных компаний.

Дело на 1,2 триллиона, о котором стало известно сейчас, совпадает по масштабу и механизму с другим громким расследованием. Например, в Ростовской области силовики пресекли деятельность группы, которая через 20 фиктивных компаний и поддельные платежки обналичила почти полмиллиарда рублей. Их доход от незаконной деятельности составил 36 млн рублей.

«Такое создание фирм-однодневок в павильоне проще сделать, потому что, в общем-то, можно потеряться в какой-то волне других налогоплательщиков. И налоговая будет считать, что вообще бизнес чувствует себя хорошо, ведь внутр создались новые юридические лица. И уже потом будет ясно, что на самом деле все фиктивное», — заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт, независимый экономист Андрей Бархота.

Также минувшей осенью в Татарстане ФСБ накрыла группу «обнальщиков» с оборотом свыше 114 млн рублей.

В этот раз, как можно заметить, государство, в лице налоговой службы и правоохранительных органов, наконец, перешло к решительным действиям, объединив усилия для уничтожения самой инфраструктуры теневого бизнеса. И судя по масштабам раскрытых данных, вероятно, оперативники уже готовят новые задержания в рамках этого и других эпизодов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.