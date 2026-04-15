«Это больше, чем фильм о войне»: экшен-драма «Отец» выйдет в российский прокат

Фото: НМГ Кинопрокат

Что известно про сюжет и актерский состав?

В преддверии Дня Победы в российский прокат выйдет военная экшен-драма «Отец» — это история об отцовской любви, которая оказалась намного сильнее смерти.

События картины происходят в 1942 году — в самый разгар Великой Отечественной войны. Главный герой — сибирский охотник по имени Гавриил Собинов, который узнает, что его сын Семен пропал без вести на фронте. После этого мужчина решает пойти добровольцем, чтобы отыскать его живым. Когда Гавриил оказывается на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться.

«Отец» — это больше, чем фильм о войне. Это драма о том, что даже в самое темное время есть место надежде. Истинная любовь побеждает страх, боль и саму смерть», — говорится в сообщении НМГ.

Главную роль в фильме исполнил Илья Шакунов. Также в актерский состав вошли Роман Васильев, Владислав Тирон, Егор Абрамов, Алина Дулова и Екатерина Чаннова. Режиссером выступил Павел Иванов.

«Вместе со сценаристами, режиссером и оператором мы наделили моего героя своими особенными качествами. От меня, конечно, в персонаже тоже что-то есть — это чувства и эмоции», — отметил Илья Шакунов, рассказывая о своем герое.

«Отец» вошел в основной конкурс 48-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 16 по 23 апреля. В борьбе за главные награды в 2026 году соревнуются 13 участников со всего мира.

Фильм создан продюсерской кинокомпанией «Киномир» и онлайн-кинотеатром «КИОН» при поддержке Министерства культуры РФ. Дистрибьютером является «НМГ Кинопрокат». В российский прокат картина выйдет с 7 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге стартовали съемки исторической драмы «Отряд 731».

