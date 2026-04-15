Абдразаков, Гарифуллина и Мацуев стали лауреатами музыкальной премии BraVo

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Мероприятие объединяет представителей классического жанра со всего мира.

В Москве на Исторической сцене Большого театра состоялась церемония вручения VIII Международной музыкальной премии BraVo, лауреатами которой стали более 20 артистов из 11 стран. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила, что нынешняя церемония приобрела особое значение из-за 250-летия Большого театра. По ее словам, участие артистов из разных стран подчеркивает универсальность языка музыки, который объединяет людей через уважение и взаимопонимание, а также способствует развитию гуманитарного сотрудничества.

В числе лауреатов в ключевых номинациях оказались оказались заслуженная артистка России, оперная певица Аида Гарифуллина, признанная мировой звездой, и народный артист России Ильдар Абдразаков, отмеченный за лучший мужской классический вокал.

Композитором года стал Валерий Воронов. Он подчеркнул, что люди его профессии редко выступают публично, однако для них особенно важно быть услышанными, поскольку даже великие авторы прошлого когда-то были современниками.

Премию также получили дирижер Николас Манн, заслуженный артист России пианист Денис Мацуев, Московский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Ивана Рудина и Татарский театр оперы и балета за постановку «Лебединое озеро». Среди победителей оказались исполнители из Египта, Казахстана, Киргизии и Ливана.

Специальную награду за вклад в мировую культуру вручили народному артисту СССР Владимиру Васильеву. Он сообщил, что для него большая радость получать эту премию на сцене Большого театра, с которым связана вся его жизнь, и добавил, что не собирается прекращать творческую деятельность.

В рамках церемонии выступили артисты из разных стран, а также известные российские исполнители. Мероприятие прошло при участии оркестра «Русская филармония» под управлением дирижера Павла Сорокина.

Премия BraVo проводится восемь лет и объединяет представителей классической музыки со всего мира. В 2025 году программу расширили, включив в нее не только академические произведения, но и популярные композиции, что позволило привлечь более широкую аудиторию.

