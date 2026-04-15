Адвокат жертв резни в Саутпорте требует тюрьмы для родителей убийцы

Фото: www.globallookpress.com/Amanda Andrade-Rhoades

Аксель Рудакубана набросился с ножом на группу детей — трое погибли.

Родители подростка, устроившего массовое убийство в Саутпорте, должны понести уголовную ответственность и быть приговорены к тюремному заключению за неспособность предотвратить трагедию. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на заявление Криса Уокера, представляющего интересы семей погибших детей.

Юрист утверждает, что Альфонс Рудакубана и Летиция Муязире «запятнали руки кровью», поскольку знали о подготовке сына к преступлению, но предпочли бездействовать. Прозвучавшие ранее извинения от семьи преступника пострадавшая сторона категорически отвергла, настаивая на максимально суровом наказании для всех причастных.

Согласно материалам расследования, которое возглавляет сэр Адриан Фулфорд, родители 18-летнего Акселя Рудакубаны фактически игнорировали опасные находки в его комнате. В течение года до трагедии, произошедшей в июле 2024 года, подросток коллекционировал мачете и другие виды оружия, а также хранил ингредиенты для создания смертельного яда рицина.

В день нападения отец и мать обнаружили упаковку от нового ножа, который их сын взял с собой, уходя из дома. Однако не стали обращаться в правоохранительные органы.

Крис Уокер настаивает на введении новой законодательной нормы, которая бы ввела обязательную ответственность за сокрытие информации о потенциальных убийцах, особенно если речь идет о членах семьи.

Помимо семьи преступника, обвинения звучат и в адрес государственных структур Британии. В отчете на 760 страницах указано, что полиция Ланкашира, медики из Alder Hey и социальные службы проявили халатность. Например, в 2022 году полицейские обнаружили у Рудакубаны нож в автобусе, но не арестовали его, ограничившись профилактической беседой.

«Если бы его задержали тогда, весь этот кошмар можно было предотвратить», — подчеркнул адвокат.

Юрист также пообещал публично назвать имена конкретных чиновников и менеджеров, чье бездействие позволило вооруженному подростку остаться на свободе и совершить нападение на танцевальную студию, где погибли трое маленьких девочек.

Подросток набросился с ножом на девочек в июле 2024 года. Он совершил нападение во время занятий по танцам и йоге. В результате его действий были ранены девять детей. Трое из них погибли. Пострадали также двое взрослых.

