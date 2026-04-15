Песков высказался о возможности встречи Путина с Трампом в Китае
Песков: пока нет задумок о встрече Путина и Трампа в Китае
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Официальный представитель Кремля также прокомментировал подготовку визита российского лидера в страну.
В данный момент возможность встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Китае не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Могу сказать, что сейчас таких задумок нет», — подчеркнул он.
При этом официальный представитель Кремля подтвердил подготовку визита российского лидера в Китай. По словам Пескова, поездка находится в стадии организации, а точные сроки будут объявлены дополнительно.
«Действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай — наш привилегированный стратегический партнер», — уточнил Песков.
К тому же он отметил, что Китай остается привилегированным стратегическим партнером России, и контакты на высшем уровне продолжают развиваться.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить страну с официальным визитом в 2026 году. Кроме того, в Кремле указывали, что Москва и Пекин сохраняют практику регулярных встреч на высшем уровне.
В СМИ также появлялась информация, что визит российского президента может состояться вскоре после поездки Трампа, который планирует посетить Китай 14–15 мая. Однако в Кремле не подтвердили связь этих визитов.
Ранее, писал 5-tv.ru, Си Цзиньпин и Путин обменялись приветствиями через министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
