Песков высказался о возможности встречи Путина с Трампом в Китае

Песков: пока нет задумок о встрече Путина и Трампа в Китае

Официальный представитель Кремля также прокомментировал подготовку визита российского лидера в страну.

В данный момент возможность встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Китае не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могу сказать, что сейчас таких задумок нет», — подчеркнул он.

При этом официальный представитель Кремля подтвердил подготовку визита российского лидера в Китай. По словам Пескова, поездка находится в стадии организации, а точные сроки будут объявлены дополнительно.

«Действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай — наш привилегированный стратегический партнер», — уточнил Песков.

К тому же он отметил, что Китай остается привилегированным стратегическим партнером России, и контакты на высшем уровне продолжают развиваться.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить страну с официальным визитом в 2026 году. Кроме того, в Кремле указывали, что Москва и Пекин сохраняют практику регулярных встреч на высшем уровне.

В СМИ также появлялась информация, что визит российского президента может состояться вскоре после поездки Трампа, который планирует посетить Китай 14–15 мая. Однако в Кремле не подтвердили связь этих визитов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Си Цзиньпин и Путин обменялись приветствиями через министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

