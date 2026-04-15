«Не предусмотрено»: Песков рассказал про ответственность за использование VPN

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, в какие ведомства стоит обращаться по этому вопросу.

Никакой ответственности за использование VPN-сервисов в России не предусмотрено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование [VPN] не предусмотрено», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что не располагает какими-либо данными на этот счет, в том числе планами. Песков порекомендовал обратиться с подобным вопросом в Минцифры и в Роскомнадзор.

Ранее 5-tv.ru писал, что операторы связи и сервисы начали предупреждать россиян о включенном VPN. При попытке входа с включенным «помощником» обходом блокировок некоторые приложения могут быть недоступны.

В платежном сервисе «Яндекс Пэй» пользователям сообщают, что вход с активным VPN невозможен, поскольку так требует регулятор. Подобные же меры применяются и на других платформах, в том числе маркетплейсах и онлайн-сервисах. В апреле подобные предупреждения начали появляться и в приложениях ретейлеров и заведений общественного питания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.