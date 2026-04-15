Сергей Собянин назвал популярные у москвичей кружки и секции для детей

Собянин: В городских кружках и секциях занимаются более 1,5 миллиона детей

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Самыми востребованными оказались ИТ-направления.

В городских кружках и секциях столицы занимаются 89% юных москвичей — это свыше 1,5 миллиона детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что во всех школах работают спортивные клубы, а также открыты сотни школьных театров и театральных объединений.

«Популярностью пользуются ИТ-кружки и секции, где дети изучают робототехнику, 3D-моделирование, программирование, компьютерную инженерию, создают мобильные приложения», — написал градоначальник.

Спортивные клубы при школах посещают около 350 тысяч ребят. ИТ-направления выбрали примерно 87 тысяч детей — они и осваивают современные технологии, и даже создают собственные приложения.

При этом более 68 тысяч школьников занимаются в театральных студиях. Естественно-научные кружки, где юные москвичи изучают природу и разрабатывают эко-проекты, посещают около 35 тысяч человек.

