«Считается правонарушением»: какой штраф может грозить за брошенный из машины окурок
Член ОП Машаров: штраф в размере до 50 тысяч грозит за выброс окурка из авто
Фото: www.globallookpress.com/Jens Kalaene
Что можно сделать тем, кто стал свидетелем такой ситуации?
Штраф в размере до 50 тысяч рублей грозит тем, кто выбрасывает из окна машины мусор, в том числе окурки. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Выброс мусора из окна автомобиля, а окурок относится к отходам, в силу действующего законодательства считается административным правонарушением», — сказал эксперт.
Согласно российскому законодательству, за выброс окурка из окна автомобиля гражданин будет платить штраф в размере от десяти до 15 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит от 20 до 30 тысяч рублей, а вот юридическое лицо — от 30 до 50 тысяч рублей.
Если же гражданин стал свидетелем такой ситуации, он может подать заявление на нарушителя в отделении полиции или ГАИ. Сделать это можно как очно, так и через портал Госуслуги.
В заявлении, уточняет Машаров, необходимо подробно расписать обстоятельства случившегося в деталях: написать дату, время, место, описание авто и его номерной знак. К письму следует приложить видеозапись или фото — это будет вашим доказательством.
Машаров отметил, что съемка выбрасывающего мусор из машины водителя не будет являться нарушением его прав.
