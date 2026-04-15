«Считается правонарушением»: какой штраф может грозить за брошенный из машины окурок

Член ОП Машаров: штраф в размере до 50 тысяч грозит за выброс окурка из авто

Фото: www.globallookpress.com/Jens Kalaene

Что можно сделать тем, кто стал свидетелем такой ситуации?

Штраф в размере до 50 тысяч рублей грозит тем, кто выбрасывает из окна машины мусор, в том числе окурки. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Выброс мусора из окна автомобиля, а окурок относится к отходам, в силу действующего законодательства считается административным правонарушением», — сказал эксперт.

Согласно российскому законодательству, за выброс окурка из окна автомобиля гражданин будет платить штраф в размере от десяти до 15 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит от 20 до 30 тысяч рублей, а вот юридическое лицо — от 30 до 50 тысяч рублей.

Если же гражданин стал свидетелем такой ситуации, он может подать заявление на нарушителя в отделении полиции или ГАИ. Сделать это можно как очно, так и через портал Госуслуги.

В заявлении, уточняет Машаров, необходимо подробно расписать обстоятельства случившегося в деталях: написать дату, время, место, описание авто и его номерной знак. К письму следует приложить видеозапись или фото — это будет вашим доказательством.

Машаров отметил, что съемка выбрасывающего мусор из машины водителя не будет являться нарушением его прав.

