Голова раскалывается: в Госдуме хотят помочь миллионам россиян с мигренью

Страдающие данным недугом часто остаются без должного лечения.

Современные лекарства от тяжелой мигрени, которые стоят сотни тысяч рублей в год, не входят ни в систему ОМС, ни в льготные перечни, из-за чего миллионы граждан не могут получить адекватную помощь. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш в беседе с Life.ru.

Парламентарий отметил, что в Госдуму поступают сотни обращений от людей с хроническими формами мигрени. Речь идет о препаратах на основе моноклональных антител, которые позволяют держать болезнь под контролем, но из-за цены и отсутствия господдержки остаются недоступными.

«Фактически люди оказываются вне системы государственной поддержки, хотя речь идет о значимом социально-экономическом факторе, влияющем на производительность труда и качество жизни миллионов граждан», — подчеркнул Панеш.

По статистике, мигренью страдают до 15% населения, а пик приходится на возраст 18–49 лет — самый экономически активный период.

При хронической форме, когда голова болит более 15 дней в месяц, человек практически теряет трудоспособность.

В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко депутат указал, что мигрень — это не эпизодическое недомогание, а хроническое неврологическое заболевание, входящее в число ведущих причин утраты трудоспособности в мире.

«В Российской Федерации эта патология по-прежнему недооценивается, что приводит к недостаточному вниманию со стороны системы здравоохранения», — говорится в документе.

Препараты на основе моноклональных антител (например, фреманезумаб) в России зарегистрированы и успешно применяются за рубежом. Клинические исследования показывают: у 68% пациентов сокращается количество дней с головной болью, а у 20% приступы исчезают полностью на время действия терапии.

