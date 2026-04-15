В центре Москвы отец застрелил сына

В Москве в Таганском районе возбудили уголовное дело после гибели мужчины, которого застрелил его отец. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Подозреваемого задержали правоохранители, следствие готовит ему обвинение.

По данным следствия, вечером 14 апреля 2026 года в квартире дома в Товарищеском переулке произошел бытовой конфликт. Мужчина выстрелил из ружья ИЖ-12 в своего сына 1973 года рождения. От полученных ранений тот скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. В данный момент продолжаются действия, направленные на сбор доказательств.

Источник сообщил, что стрелявшему около 50–55 лет. По его данным, погибший ранее отбывал наказание по статье, связанной с наркотиками. Также отмечалось, что супруга подозреваемого страдает онкологическим заболеванием. При этом очевидцы охарактеризовали семью как неблагополучную.

Также сообщалось, что стрелявший в сына отец злоупотреблял алкоголем. У мужчин были конфликты из-за этого. Предполагается, что отец застрелил наследника из-за этого.

Инцидент произошел в Таганском районе, обстоятельства и причины конфликта продолжают устанавливать правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

