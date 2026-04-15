Семерых школьниц осудили за растление* 14-летней девочки в Подмосковье

Ученики пытались привлечь внимание к нападению злоумышленниц, но учителя их проигнорировали.

Семерых несовершеннолетних жительниц Московской области признали виновными в совершении хулиганских действий и сексуальном насилии над 14-летней девочкой. Об этом сообщил Следственный комитет региона.

По результатам судебного разбирательства, две участницы преступления проведут ближайшие годы в воспитательной колонии — им назначили четыре и 4,6 года лишения свободы в воспитанной колонии.

Остальные пять фигуранток получили более мягкое наказание в виде условного срока продолжительностью 1,6 года.

Следствие установило хронологию трагических событий, произошедших в декабре 2024 года. Сначала шестеро злоумышленниц избили свою одноклассницу в школе Котельников, выбрав местом расправы туалет.

Однако на этом агрессия подростков не прекратилась. В тот же день в Люберцах. к компании присоединилась седьмая девушка. Там они встретили 14-летнюю знакомую, которую подвергли жестокому избиению. После чего они совершили над ней сексуальное насилие*.

Осужденным на момент совершения преступлений было от 15 до 16 лет.

Сестра первой пострадавшей заявляла, что во время нападения в школе свидетели-ученики пытались позвать на помощь взрослых. По словам родственницы пострадавшей, педагоги проигнорировали призывы вмешаться в ситуацию.

Мать потерпевшей позже уточнила, что издевательства над ее дочерью продолжались более часа, а нападавшие ранее уже систематически терроризировали других детей в этом районе.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.