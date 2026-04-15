«Полезный для здоровья» напиток убил 17-летнюю королеву красоты

Теперь ее родственники судятся с производителем.

В американском штате Техас 17-летняя победительница красоты скончалась от остановки сердца, вызванной употреблением энергетического напитка Alani Nu. Ее семья подала иск на компанию. Об этом сообщает The Independent.

Родственники титулованной красавицы инициировали судебное разбирательство. Они утверждают, что причиной трагедии стала кардиомиопатия. По версии истцов, заболевание развилось из-за критического уровня кофеина в организме подростка.

Адвокаты подчеркивают, что школьница начала регулярно покупать энергетик, доверившись агрессивной рекламе в социальных сетях. В частности, напиток активно продвигали популярные фитнес-блогеры, заявляя о его исключительной пользе для здоровья и эффективности при занятиях спортом.

Согласно материалам дела, девушка употребляла энергетик практически ежедневно перед уроками и физическими нагрузками. Незадолго до сердечного приступа она выпила очередную порцию.

Экспертиза подтвердила отсутствие в крови девушки следов наркотиков или спиртного, однако выявила запредельную концентрацию стимуляторов.

Юристы указывают на то, что в одной банке Alani Nu содержится 200 миллиграммов кофеина. Это вдвое превышает суточную дозу, разрешенную для несовершеннолетних Американской академией педиатрии.

Более того, в составе были обнаружены и другие тонизирующие компоненты, количество которых производитель не счел нужным раскрыть на этикетке.

Родственники погибшей настаивают, что маркетинговая стратегия компании намеренно вводит покупателей в заблуждение, маскируя опасный продукт под здоровое питание.

Представители стороны защиты и дистрибьюторы заявляют, что товар полностью соответствует федеральным нормам маркировки, а предупреждение о наличии кофеина присутствует на упаковке. Отмечается, что на официальном портале бренда указано: напиток не предназначен для детей и беременных женщин.

Погибшая была известной личностью в своем регионе. Она носила титул «Мисс Техас». В ближайшем будущем девушка планировала изучать юриспруденцию в университете.

