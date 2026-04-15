«Мегаполис» под могилами: на старинном кладбище обнаружили колонию из миллионов пчел

В США пять миллионов пчел спрятались от химикатов на кладбище

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Гигантская колония насекомых нашла идеальное для себя место.

Огромная подземная колония из пяти миллионов одиночных земляных пчел была обнаружена биологами на территории старинного кладбища в США. Находка ученых описана в журнале Apidologie.

Масштабное поселение насекомых вида Andrena regularis располагается на газонах некрополя Ист-Лоун. Исследователи выяснили, что этот природный резерват служит безопасным убежищем для опылителей уже на протяжении 90 лет.

Пчелы, обитающие здесь, играют критически важную роль в экосистеме, обслуживая близлежащие яблоневые сады Корнеллского университета. Их численность даже превышает количество обычных медоносных пчел.

Для оценки масштабов популяции эксперты применили математическое моделирование, используя данные из десяти специальных ловушек, установленных на участках гнездования. Выяснилось, что плотность заселения крайне высока: мегаполис из 5,56 миллиона особей занимает площадь менее одного гектара. По своей продуктивности в опылении растений такая колония сопоставима с работой 270 коммерческих ульев.

Примечательно, что вместе с полезными насекомыми в норах обнаружили около 78 тысяч пчел-кукушек, которые паразитируют на хозяевах, дожидаясь, пока те обустроят гнезда для откладывания яиц. Также биологи впервые зафиксировали в этих гнездах присутствие жуков-нарывников Lytta aenea.

Успех этой колонии объясняется особым режимом содержания территории, которая была основана еще в 1878 году. В отличие от сельскохозяйственных угодий, землю на кладбище не подвергают глубокой вспашке и не обрабатывают опасными пестицидами. Регулярная стрижка газонов обеспечивает пчелам доступ к прогретой солнцем песчаной почве, идеальной для создания нор.

Ученые подчеркивают, что состояние популяции оценивается как процветающее, так как колония выделяет значительные ресурсы на выращивание более крупных и тяжелых самок. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что городские некрополи могут выполнять функцию эффективных экологических убежищ для редких видов.

