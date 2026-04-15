Признаки идеального спутника: как распознать мужчину, который никогда не изменит

Эксперт по отношениям представила список типажей, склонных к абсолютной верности.

Британская эксперт по отношениям Трейси Кокс назвала основные признаки мужчин, которые с наибольшей вероятностью будут хранить верность своим партнершам. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Специалист подчеркивает, что невозможно полностью застраховать отношения от интрижек, однако правильный выбор партнера на начальном этапе значительно снижает риски.

Среди ключевых факторов эксперт выделяет тесную связь мужчины с его матерью. По мнению Кокс, регулярное общение с родительницей не только отнимает время, необходимое для ведения двойной жизни, но и свидетельствует о высоком уровне ответственности и уважении к женщинам в целом.

Кроме того, матери часто первыми замечают изменения в поведении сыновей, что делает обман более затруднительным.

Важным аспектом является психологическое равенство между возлюбленными. Трейси Кокс утверждает, что если мужчина считает себя менее привлекательным или успешным, чем его спутница, он попадает в зону риска из-за внутренней неуверенности.

В таких случаях он может искать подтверждение собственной значимости на стороне. Также верный муж должен оставаться самим собой в любой компании.

Если его поведение с друзьями в баре кардинально отличается от того, каким он предстает перед партнершей, это считается тревожным сигналом.

Надежный партнер предсказуем, а его старые друзья, знающие его со школьных лет, обычно отзываются о нем исключительно положительно. Эксперт рекомендует обращать внимание на то, как окружение мужчины реагирует на его новую избранницу.

Дополнительным фактором стабильности в паре может стать наличие у мужчины всепоглощающего хобби. Страстные увлечения требуют огромных временных и финансовых вложений, не оставляя ресурсов на тайные свидания и отели.

Последним в списке «безопасных» типов оказался мужчина, который уже однажды потерял все из-за измены в прошлом. Пережив крах семьи и потерю уважения близких, такой человек осознает реальную цену мимолетного увлечения и боится повторения катастрофы.

Трейси Кокс советует женщинам обращать внимание на эти детали при знакомстве, так как характер и привычки избранника говорят о будущем союзе гораздо больше, чем красивые слова или подарки.

