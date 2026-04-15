Цифры вместо лиц: женщины начали оценивать мужчин таблицей умножения

Пользователи интернета соотносят популярные мужские типажи с решениями простых математических задач.

В социальной сети TikTok набирает популярность новый тренд, в рамках которого женщины сравнивают привлекательность мужчин с примерами из таблицы умножения.

Основой для необычного флешмоба послужил ролик, автор которого с иронией заметила, что внешние данные партнера играют для женщин далеко не первостепенную роль — часто куда важнее оказываются надежность, состоятельность и чувство юмора.

В список своих фаворитов блогер включила не только известных персонажей, таких как Джокер, Веном или герой видеоигр Леон Кеннеди, но и математическое выражение 7 × 7 = 49. Она объяснила, что оно «соответствует» приведенным в пример личностям.

Данный контент быстро стал вирусным, собрав многомиллионные просмотры и спровоцировав волну аналогичных публикаций. Участницы тренда создают видео подборки, где наделяют конкретные числа и произведения человеческими чертами и характером.

Например, математическое равенство 7 × 7 = 49 у пользователей ассоциируется с образом классического красавца, обладающего мощной харизмой и физической силой.

Произведение 5 × 5 = 25 у аудитории вызывает ассоциации с добродушным атлетом, отличающимся спокойным нравом и полным отсутствием агрессии. В то же время пример 9 × 9 = 81 стал символом зрелого и статного мужчины в строгом деловом костюме.

Блогеры объясняют успех такой системы оценки проявлением синестезии — особого восприятия, при котором абстрактные знаки или звуки вызывают у человека конкретные зрительные или эмоциональные образы. Ранее в этой же социальной сети популярность обрел другой тренд, где российские пользовательницы хвастались необычайно молодым внешним видом своих матерей.

