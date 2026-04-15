За что мы платим? Как правильно проверять квитанцию за ЖКУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперт объяснил, где можно посмотреть подробную информацию по некоторым строкам из документа.

Зачастую сложности с квитанцией за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) возникают, когда надо понять, за счет какой именно строки изменилась сумма. Для этого проверять квитанцию следует в четкой последовательности. О том, как это сделать, рассказал директор одной из управляющих компаний Ален Лебедев в беседе с Газета.ру.

«Сначала нужно отделить текущие начисления от перерасчетов, доначислений, задолженности и пеней. Затем — проверить по каждой коммунальной услуге объем потребления, сверить его с показаниями приборов учета, а также посмотреть тариф и расчетный период», — сказал эксперт.

Директор отметил, что затем уже следует разбирать корректировки и дополнительные строки, чтобы понять, к какому периоду они относятся — к текущему или нет. Лишь следуя такой логике можно увидеть, где произошло объективное изменение суммы, а где необходимо получить уточнение.

Как отметил Лебедев, наибольшую путаницу у людей вызывают начисления, которые касаются содержания общего имущества, корректировок прошлых периодов, задолженности и пеней. В одной квитанции можно увидеть часто и текущие платежи, и перерасчеты, и доначисления. По этой причине одинаковый рост итоговой суммы в двух квитанциях может иметь разную природу.

Эксперт добавил, что немалая часть суммы в платежном документе может приходиться на коммунальные услуги, начисляемые в пользу ресурсоснабжающих организаций, а не только в управляющую компанию.

Лебедев также акцентировал внимание на плате за содержание жилого помещения, отметив, что это не какая-то абстрактная сумма — большая часть этого тарифа является обязательными ежемесячными расходами дома, включающими в себя, например, обслуживание лифтов, внутридомовое газовое оборудование и так далее.

Чтобы посмотреть структуру строки «содержание» и «ремонт» подробнее, собственники могут изучить приложение к договору управления многоквартирным домом — его можно запросить в своей управляющей компании или же ознакомиться с документом на сайте ГИС ЖКХ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России ввели четкие сроки передачи показаний счетчика за воду. Это позволит избежать переплат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.