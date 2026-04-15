Российские сервисы перестали работать с VPN: как сохранить доступ к приложениям

Крупнейшие отечественные онлайн-платформы, соцсети, маркетплейсы и банковские приложения частично перестали работать у тех, кто использует средства обхода блокировок — VPN. Об этом сообщает «Известия».

Мера связана с рекомендациями Минцифры, которые вступили в силу 15 апреля. Эксперты объясняют, почему определить VPN сложно, какие сервисы уже под ограничениями и есть ли способы сохранить доступ к нужным приложениям.

Какие приложения перестали открываться через VPN

Корреспонденты «Известий» проверили работу популярных российских приложений при включенном VPN и зафиксировали сбои. На стационарных компьютерах перестали работать некоторые сайты, соцсети и ряд маркетплейсов.

На мобильных устройствах практически недоступны приложения банков и некоторых медицинских сервисов. При этом степень ограничений зависит от типа VPN-инструмента: одни средства обхода работают, другие — нет.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что на смартфонах при попытке загрузить «Яндекс» с включенным VPN может появиться сообщение об отсутствии интернета. После перезагрузки страницы работа сервиса иногда восстанавливается.

На ресурсах VK может не загружаться видео. При этом сложно однозначно сказать, связаны ли сбои именно с работой VPN или с перебоями мобильной связи.

Кроме того, перестали открываться официальные государственные порталы — pravo.gov.ru и regulation.gov.ru. Это может говорить о более тонкой настройке фильтрации трафика, когда ограничения начинают затрагивать не только внешние, но и внутренние ресурсы.

Пользователи ранее уже сообщали о сбоях в работе приложений Сбербанка и Wildberries. В пресс-службе Сбербанка пояснили, что системы работают штатно, а сложности с доступом в некоторых регионах связаны с перебоями мобильного интернета. В Wildberries также связали недоступность с временными проблемами соединения.

Почему приложения блокируют VPN и что изменилось с 15 апреля

По данным источников «Известий» на рынке, в конце марта Минцифры провело совещания с операторами и интернет-компаниями. Им рекомендовали ограничить работу российских приложений для пользователей VPN. Рекомендации вступили в силу 15 апреля.

Как отмечает собеседник редакции на IT-рынке, у приложений остается один прагматичный сценарий — ограничивать работу серверного API, используя собственные технические возможности для выявления «нежелательного» VPN-трафика.

При этом бизнес вряд ли готов рисковать мерами господдержки и налоговыми льготами. Поэтому компании, скорее всего, будут выстраивать компромиссную модель. Они применят не тотальную блокировку, а точечные ограничения на уровне инфраструктуры — там, где это можно обосновать с точки зрения детекции и регуляторных требований.

Как приложения вычисляют VPN-пользователей

Эксперт в сфере IT Сергей Поморцев объяснил, что определить работает ли на устройстве VPN можно лишь по косвенным признакам. Крупные приложения способны выявлять такие подключения, опираясь на совокупность методов сетевой аналитики и антифрод-систем.

Основные признаки:

IP-адрес. У компаний есть базы данных, где отмечены диапазоны адресов, принадлежащие VPN-провайдерам, дата-центрам и хостингам. Если пользователь заходит не с домашнего или мобильного IP, это сигнал для алгоритмов.

Геолокация. Резкая смена страны или региона между сессиями (например, «вчера — Москва, сегодня — Нидерланды») выглядит аномально и повышает риск-оценку аккаунта.

Сетевые и поведенческие характеристики. Анализируются данные об устройстве и пользовательских сессиях.

Ни один из этих признаков сам по себе не является стопроцентным доказательством использования VPN, но их совокупность позволяет приложениям с высокой вероятностью выявлять «нежелательный» трафик.

Как сохранить стабильную работу российских и зарубежных приложений

Часть россиян продолжает использовать VPN для доступа к зарубежным онлайн-ресурсам, которые сами ограничили работу для пользователей из России. При этом, остаются альтернативные способы доступа.

Например, некоторые операторы запустили продукты с интеграцией популярных моделей ИИ (DeepSeek, Gemini, ChatGPT), доступ к которым предоставляется без VPN.

Суть в том, что доступ «переупаковывается» внутри российской инфраструктуры — взаимодействие с зарубежными приложениями берет на себя оператор.

Кроме того, в сети появилась информация, что администрации более чем 20 российских регионов объявили конкурсы на создание VPN-сервиса на общую сумму около 300 миллионов рублей. Такие ресурсы необходимы, в частности, для оповещения населения.

Что будет дальше: прогнозы экспертов

Руководитель PR и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов считает, что большинство людей вряд ли почувствуют резкие изменения после 15 апреля.

Разные способы обхода ограничений — уже распространенная практика. Однако может увеличиться количество проверок со стороны онлайн-приложений и случаев блокировки доступа.

В первую очередь это затронет игровые ресурсы, маркетплейсы и площадки с жесткими антифрод-системами.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что борьба с VPN и блокировками — затратный процесс. Насколько он окажется эффективным в долгосрочной перспективе — вопрос открытый.

Практика показывает: если пользователям нужен доступ к определенным приложениям, они находят возможности его сохранить. Даже обсуждаемые меры, например лимиты на объем передаваемых данных, пока оставляют пространство для маневра.

Условные 15 ГБ зарубежного трафика достаточны для повседневных задач, но для профессиональной работы (например, с нейросетями) этого объема уже может не хватать. В таких условиях пользователи, вероятно, будут искать альтернативные решения — как технические, так и сервисные.

