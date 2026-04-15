Прорвал блокаду? Иранский супертанкер опозорил США

Грузовое судно с двумя миллионами баррелей нефти прошло через Ормузский пролив на виду у американцев с включенным маячком.

Иранский супертанкер, внесенный в санкционные списки, успешно преодолел морскую блокаду, объявленную Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство Fars.

«Супертанкер, находящийся в санкционном списке, пересек открытое море и Ормузский пролив, не скрываясь, с включенной системой идентификации местоположения, и вошел в территориальные воды Ирана», — говорится в публикации.

Блокада вступила в силу в понедельник в 17:00 по московскому времени. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские военные будут останавливать все суда, пытающиеся воспользоваться этим стратегическим маршрутом. Кроме того, он поручил отслеживать и перехватывать корабли, которые заплатили Тегерану за проход.

Примечательно, что это не единичный случай. По данным Bloomberg, накануне через Ормузский пролив без каких-либо ограничений прошел связанный с Китаем танкер Rich Starry, также находящийся под санкциями США. Судя по всему, блокада Вашингтона дала серьезную трещину.

Ормузский пролив — это артерия, через которую проходит около 20% всей мировой нефти. Иран давно угрожал перекрыть его в ответ на давление, но теперь сам демонстрирует, что американские кордоны не являются таким уж непреодолимым для него препятствием.

