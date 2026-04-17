Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 20 по 26 апреля.

Неделя начинается с перехода Солнца из энергичного Овна в основательный Телец. Горячий старт сменяется на неспешность, а земные блага выходят на первый план. Заметно возрастает потребность в материальной обеспеченности. Так что, не теряя времени, составьте долгосрочный финансовый план, наведите порядки в делах и реорганизуйте неактуальную деятельность.

Целеустремленность и способность завершать начатое будут основными преимуществами на всем периоде. Это время идеально подходит для обеспечения комфорта и практической стороны жизни. Напряженное влияние Плутона хоть и нарушает эту инертность, но одновременно наделяет невероятным магнетизмом и харизмой, усиливает талант управления ресурсами.

Для людей, нацеленных на профессиональную и социальную реализацию, на спортивные и личные достижения, это способствует к самоутверждению, борьбе за популярность, власти и успеху, помогает поворачивать ситуации так, как задумано. Участие в бизнес и финансовых тренингах, тренингах личностного роста и изучение инвестиционного рынка станет отличной мотивацией для большого прорыва.

До четверга, пока Венера находится в Тельце, где она сильна, стабильна и полна энергии, — это положение также позитивно влияет на денежные вопросы, помогает раскрыть таланты и обрести удовлетворенность от жизни. Для женщин — это прекрасные дни, чтобы пройтись по магазинам, посетить салоны красоты, порадовать окружающих эстетическим вкусом и творческими посылами. Соединение с Ураном окажет помощь при объединении денег и современных технологий.

С 24 апреля Венера настроится на легкую воздушную энергетику Близнецов, включенная, при этом, в гармоничную планетарную конфигурацию. Ее прельщают интеллектуальные увлечения, литература и живопись. В этот период можно эффективно поработать над красотой речи, развить коммерческие способности, реализовать себя через общение и социальные сети.

Женщинам по вкусу молодежный стиль, разноцветные ткани, акцент на пальцах и запястьях. Мужчинам нравятся легкие, игривые, умные и общительные партнерши. Идеал — та, с которой есть о и чем поговорить, и кто умеет мило флиртовать. Особенность данного положения Венеры в том, что она склонна не к серьезным отношениям, а больше к безобидному флирту и двойственности в чувствах.

Меркурий на этой неделе — король аспектов. Он поддерживает стеллиум в Овне и транслирует передовое мышление, общительность, находчивость и стремление к изучению всего нового. В эти дни быстро завязываются знакомства и деловые связи. Стремление узнать все первыми и получить нужную информацию создает наилучшие предпосылки для предприимчивости и коммерции, проявления деловых и организаторских качеств. Однако постарайтесь избегать поспешности в решениях, словах и поступках, а также не следовать путем многочисленных и разрозненных планов.

Марс также в Овне. Он находится в своей среде, которая его питает и наделяет дополнительной энергией действия. Мы сейчас имеем высокую степень активности, склонны быстро принимать решения и действовать. Связь с Сатурном помогает добиваться цели, проявляя смелость и решительность. Но указывает и на то, что не стоит торопиться, а сначала нужно все спланировать, выбрать надежное и проверенное направление. Это хороший показатель для руководителей и предпринимателей.

Конец недели ознаменован событием последующих семи лет. С 26 апреля Уран в знаке Близнецов создает импульс на прогрессивность взглядов и свободолюбие в целом. Становится больше нестандартных увлечений и технологических прорывов.

Растущая Луна всю неделю наделяет энергией и жизненной активностью. Однако в понедельник и вторник Луна без курса снижает эффективность важных начинаний и новых проектов. Лучше отложить крупные покупки, оформление официальных документов и трудоустройство.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов прекрасное время для начала новых дел. Однако, сейчас важно контролировать расходы и проверять поступающие финансовые предложения. Не стоит уповать на быстрое сомнительное обогащение.

Для получения наилучшего результата попробуйте применить свой талант в области современных технологий, программировании, дизайне, в сотрудничестве с общественными организациями. Обратитесь к раскрытию в себе творческих уникальных способностей.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов усиливается амбициозность и стремление пробиться наверх иерархической структуры. Вы упорны и трудолюбивы, но лучше приберегите силы на этой неделе. Трудности, конечно, закаляют, но не более, чем контрастный душ.

Если препятствия не испугают, то вы сумеете укрепить свое положение и повысить рейтинг. Звезды не советуют принимать кардинальных решений. Лучше занять выжидательную позицию.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы заняты поиском смысла жизни. Уединение и работа с духовными учениями помогут обрести желанный оплот. Во что поверите — то и получите. В эти дни не стоит запускать масштабные проекты.

Завышенные ожидания принесут лишь разочарования. Оценивайте риски и объективность ситуации. Если сможете обуздать свою самонадеянность, то найдете немало точек соприкосновения с деловыми партнерами и авторитетными лицами.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам звездный посыл — проявить свою уникальность, так как она притягивает новые возможности. Свобода самовыражения и смелые идеи вызовут череду положительных перемен. А вот кредитные договоры или финансовые сделки, заключенные в этот период, впоследствии могут принести неожиданно неприятные сюрпризы. Сохраняйте присущую вам осторожность и не доверяйте сомнительным предложениям. Лучше поработать более интенсивно в спортзале или совершить профессиональные рывки.

Лев — гороскоп на неделю

Львы настроены критически и скептически. Поиск компромисса — не их конек на этой неделе. Так и тянет указать окружающим людям на их недостатки. В итоге — стена отчуждения и непонимания. Высока вероятность конфликтов с руководством, старшим поколением, деловыми партнерами и даже с супругами.

Воздержитесь от заключений любых договорных обязательств. А вот для работы с трудными задачами, после которых вы станете сильнее и мудрее — самое подходящее время. Можно добиться заметных результатов, если проявить сосредоточенность и терпение.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, стремление любой ценой утвердить свое мнение и точку зрения, сослужит в эти дни плохую службу. Несмотря на педантичный подход ко всякому делу, вам могут выдвинуть обвинения и даже вызвать «на ковер». Заранее подготовьте контраргументы и необходимые отчеты о проделанной работе. Также не дайте вовлечь себя в интриги, сплетни и рабочие конфликты. Лучше сосредоточиться на собственной системе ценностей, которая будет помогать в реализации вашего потенциала.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов характерно переосмысление любовных отношений и привязанностей. Выраженная в эту неделю сексуальность, не терпит подавления. Чувства могут перерастать в страсть, а порою и в ревность. Постарайтесь избежать бесконтрольности проявления эмоций. Полезен временный отход от светской жизни и отказ от развлечений. Учитывайте возможные риски при финансовых и биржевых операциях. А вот что стоит сделать — так это найти повод для гордости за свои достижения и намеренно двигаться в этом направлении.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, соблюдайте тактичность в общении с партнерами и домочадцами, ибо могут обостриться давние разногласия и конфликты возникают на пустом месте. Скажите нет любому негативному сценарию в вашей жизни. Полезно общество людей, которым вы доверяете и с кем можно эмоционально раскрыться. Ваша способность контролировать эмоции и сохранять выдержку в любой ситуации пригодится в этот период как нельзя лучше.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, чтобы не допустить ссор с ближайшим окружением, воздержитесь от голословных обвинений в чей-либо адрес. При работе с документами соблюдайте внимательность и тщательно проверяйте правильность их оформления и достоверность информации.

Избежать неприятных моментов удастся, если перенаправить негативную энергию себе во благо — внести немного разнообразия в надоевшую рутину. Встряхнуться поможет быстрая прогулка, дыхательная гимнастика, смена рабочего графика или привычного маршрута.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов возможны незапланированные траты на предметы роскоши или слишком активные досуговые мероприятия. Не поддавайтесь ярким рекламным слоганам. Смета предстоящих расходов и рациональный подход к потреблению финансовых средств поможет устоять под натиском соблазнов. Хороший период, чтобы поработать над самооценкой, а также лучше понять, что вас поистине радует и вдохновляет.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи проведут неделю в эмоциональном состоянии. Важно не переутомляться и беречь энергетический ресурс. Если домашние дела отнимают слишком много сил, лучше сократить активную деятельность в этой сфере и побыть наедине с собой. Распределите между домочадцами бытовые обязанности, а сами проведите время приятно и обеспечьте себе максимальный комфорт.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, будьте осторожны в общении — не все контакты будут положительными. Также лучше воздержаться от принятия важных решений. Негативная мыслемешалка погружает в субъективную оценку окружающих людей и происходящих событий. Переключитесь на физический труд или деятельность, не требующую анализа и реального результата. Покой и уединение, соблюдение режима сна и отдыха — это именно то, что принесет вам истинное наслаждение жизнью.

Ранее 5-tv.ru публиковал финансовый гороскоп для знаков зодиака на апрель 2026.

