Солнце сохраняет спокойствие? Прогноз магнитных бурь на 16 апреля 2026

Атмосферное давление в Москве останется в норме.

Вероятность возникновения магнитной бури 16 апреля 2026 года составляет всего 7%. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук в беседе с URA.RU.

По данным ученых, планетарный индекс Kp в среду будет колебаться от двух до 2,8 по девятибалльной шкале, что соответствует спокойной геомагнитной обстановке, на графиках ее маркируют зеленым.

«Вероятность сохранения спокойной геомагнитной обстановки составляет порядка 68%», — отмечают специалисты.

Слабые возмущения возможны с вероятностью около 25%, а полноценной бури — не более 7%.

Что касается погодных условий для метеозависимых людей, то в Москве 16 апреля атмосферное давление составит 751 миллиметров ртутного столба, что укладывается в климатическую норму (750–765 миллиметров).

Солнце пока сохраняет спокойствие. Вспышек на звезде 15 апреля не зафиксировано. Однако скорость солнечного ветра повышена и колеблется от 349 до 626 километров в секунду. Это значит, что расслабляться рано: затишье может закончиться в любой момент.

По прогнозам на остаток апреля, серьезные магнитные бури ожидаются 29 и 30 числа. Возбужденное состояние магнитосферы прогнозируют с 19 по 21 апреля и еще раз 25 апреля. В эти дни метеочувствительные люди могут ощутить головную боль и общее недомогание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему развитый мозг острее реагирует на магнитные бури.

