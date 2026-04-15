Си Цзиньпин и Путин обменялись приветствиями через Сергея Лаврова

Глава МИД РФ подтвердил подготовку официального визита российского лидера в КНР в первой половине 2026 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей поездки в Пекин лично передал председателю Китая Си Цзиньпину дружеский привет и теплые пожелания от президента Владимира Путина. Об этом официально сообщили в МИД по итогам состоявшейся встречи.

Как отметил Лавров в ходе переговоров с китайским лидером, взаимодействие Москвы и Пекина сегодня демонстрирует высокую устойчивость к любым бурям, сотрясающим планету в экономической и геополитической сферах.

«Отношения двух стран непоколебимы перед ветром любых бурь», — подчеркнул министр.

По его словам, российско-китайское партнерство благодаря контактам Путина и Си Цзиньпина обрело особую значимость для мирового большинства, стремящегося к спокойному и стабильному развитию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами подтвердил факт подготовки поездки.

«Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно», — поделился представитель Кремля.

2026 год — юбилейный для двусторонних связей — исполняется ровно 30 лет с момента запуска стратегического партнерства и четверть века с подписания основополагающего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Помимо двусторонней повестки, Москва и Пекин активно координируют действия на многосторонних площадках, включая БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и АТЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что визит Сергея Лаврова в Пекин вызвал максимальный ажиотаж. Глава МИД подытожил главное на пресс-конференции по итогам официального визита в Китай.

