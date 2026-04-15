«Тут Фрейд нужен им»: Захарова дала совет странам НАТО на фоне ситуации с США

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

У большинства членов альянса сложилось специфическое отношение к исполнению своих обязательств по договору.

Руководству стран — участников НАТО стоит изучить работы психоаналитика Зигмунда Фрейда, чтобы разобраться со своими «детскими фобиями». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это травматический характер отношений. Тут Фрейд нужен им безвариативно. Нужно открывать книгу и читать», — считает дипломат.

Захарова дипломат обратила внимание на то, как США поставили себе в подчинение остальные страны альянса. При этом у большинства из них сложилось специфическое отношение к исполнению своих собственных обязательств по договору.

Она предположила, что у членов НАТО есть что-то вроде травматического синдрома и фиксация на своих детских «то ли фобиях, то ли проблемах, и никак не могут из них вырасти».

Захарова сравнила это со стадиями фиксации ребенка, которые описывал Фрейд. Согласно его учению, такое происходило в связи с фазами роста или травмами.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп набросился с критикой на НАТО. Вашингтон недоволен альянсом и готов покинуть объединение. В Европе — откровенная паника. Старый свет может остаться без главного гаранта безопасности.

