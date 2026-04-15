«Можно оставлю за собой?» —Лариса Долина отказалась раскрывать секреты личной жизни
Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Певицу попросили раскрыть что-то новое о себе, однако артистка отреагировала, вероятно, не так, как ожидали.
Народная артистка России Лариса Долина отказалась делиться секретами личной жизни, о которых ранее не было известно публике. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на международной профессиональной музыкальной премии BraVo.
Певицу попросили рассказать что-то новое о себе, однако она сразу ясно дала понять, что не готова раскрывать подобную информацию. По словам исполнительницы, она предпочитает оставить часть личного пространства закрытой и не делать все детали своей жизни достоянием общественности.
«Нет, нет, ну если я вам расскажу все, то тогда… Нет, нет, можно я что-нибудь оставлю за собой», — возразила Долина.
Такое решение артистки подчеркивает, что она не считает необходимым делиться с публикой всеми аспектами своей биографии, даже в рамках интервью, и указывает на ее желание большей приватности.
Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Долина рассказала, что не хочет подчиняться мужчинам. По словам звезды, она не мечтает о новом замужестве и предпочитает компанию дочери Ангелины и внучки Александры очередному свиданию.
